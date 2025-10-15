삼성전자, '프로젝트 무한' 22일 공개…XR 생태계 확장 본격화(종합)

22일 오전 11시 온라인 언팩 개최

퀄컴·구글과 공동 개발…'안드로이드 XR' 탑재

삼성전자가 구글, 퀄컴과 공동 개발한 확장현실(XR) 헤드셋 '프로젝트 무한'이 오는 22일 베일을 벗는다. 삼성전자와 구글은 프로젝트 무한을 시작으로 안드로이드 XR 생태계 확장을 본격화할 계획으로, 삼성전자는 XR 시장을 연 뒤 내년 공개 예정인 스마트 안경으로 시장을 빠르게 장악한다는 목표다.

삼성전자는 15일 공개한 갤럭시 이벤트 초대장을 통해 "22일 오전 11시 삼성 갤럭시 이벤트에서 멀티모달 인공지능(AI) 시대의 새로운 비전을 소개한다"고 밝혔다.

삼성전자는 또 "모바일 인공지능(AI)의 리더로서 AI 네이티브 기기의 새로운 카테고리를 열어간다"며 "프로젝트 무한은 개방적이고 확장 가능한 안드로이드 XR을 탑재한 첫 번째 제품"이라고 강조했다.

이어 "안드로이드 XR은 다양한 폼팩터에 확장되도록 설계돼 AI를 몰입감 넘치는 일상 속 경험의 중심으로 가져온다"면서 "실용적이면서도 새로운 몰입 경험과 함께, 이제 XR의 무한한 가능성이 현실이 된다"고 했다.

프로젝트 무한은 삼성전자가 구글, 퀄컴과 손잡고 개발하는 XR 기기 프로젝트다. '갤럭시 XR'로 명명될 것으로 관측되는 이 제품은 3사가 공동으로 개발한 XR 전용 운영체제(OS) '안드로이드 XR'과 구글의 AI 에이전트 '제미나이'가 탑재됐다. 헤드셋을 착용한 이용자는 자신의 눈앞 렌즈를 통해 펼쳐진 가상공간에서 제미나이와 대화하며 정보를 얻을 수 있다.

IT 업계에 따르면 프로젝트 무한에는 퀄컴의 XR 전용 AP(애플리케이션 프로세서)인 '스냅드래곤 XR2+ 2세대' 칩이 탑재될 것으로 전망된다. 디스플레이는 4K 마이크로 OLED(유기발광다이오드)가 양쪽 눈당 하나씩 사용된다. 해상도는 4032PPI(인치 당 픽셀수)로 총 2900만 화소에 달한다. 이는 2300만 화소인 애플 비전 프로보다 높다. 업계는 프로젝트 무한의 가격이 200만원 중반대가 될 것으로 보고 있다.

프로젝트 무한은 삼성전자와 구글 등 안드로이드 진영 XR 생태계 본격화의 신호탄을 쏠 것으로 보인다. 안드로이드 진영이 XR 경쟁에서는 애플보다 우위에 설 것이라는 전망도 나온다. 누구나 생태계에 참여할 수 있는 안드로이드 진영의 개방적인 환경에 제미나이 등 구글의 AI 역량이 결합하면 시너지를 낼 수 있어서다. 경쟁사인 애플은 2023년 XR 헤드셋 '비전 프로'를 먼저 내놨지만 600g이 넘는 무거운 무게와 적은 배터리 용량, 500만원에 달하는 비싼 가격 탓에 대중화에는 실패했다는 평가를 받는다.

삼성전자는 프로젝트 무한으로 XR 시장을 연 뒤 내년 공개가 예상되는 스마트 안경 '프로젝트 해안(가칭)'으로 시장을 공략할 예정이다. 이 스마트 안경은 무게 50g에 155㎃h(밀리암페어) 배터리를 탑재할 것으로 예상되는데, 이는 시중에 나온 XR 헤드셋보다 훨씬 가벼운 수준이다. 기존의 XR 헤드셋들이 무거운 무게 탓에 대중화에 어려움을 겪어온 점을 감안하면 간편하게 착용할 수 있는 스마트 안경의 성공 가능성이 크다는 해석이 나온다.





