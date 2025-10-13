본문 바로가기
캄보디아 간 20대 여성 수개월 전 실종신고…경찰 "소재 파악돼"

윤슬기기자

입력2025.10.13 15:25

숏뉴스
언론사 홈 구독
불분명한 이유로 손가락 부상
아직 귀국하지 않아

전북에서 캄보디아로 여행을 떠난 20대 여성에 대한 실종 신고가 수개월 전 접수됐다가 소재가 파악된 사실이 뒤늦게 알려졌다.


경찰이미지. 연합뉴스

경찰이미지. 연합뉴스

13일 연합뉴스는 지난 3월 전북경찰청에 "캄보디아에 간 동생이 범죄에 연루된 것 같다는 실종 신고가 들어왔다"고 보도했다.

신고자는 "동생으로부터 손가락이 잘린 사진을 받았다"면서 경찰에 다급히 도움을 요청했다.


경찰은 캄보디아 현지 대사관과 함께 실종 신고가 접수된 A씨를 찾아 경위를 파악했지만 범죄 연루 정황은 발견하지 못했다.


A씨는 손가락이 다친 이유에 대해서는 "폭죽을 터뜨리다가 사고가 났다"고 다소 애매하게 말한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 외부 활동을 하고 연락이 닿는 점 등을 미뤄볼 때 범죄조직에 납치·감금되지는 않은 것으로 보고 있다.


다만 부상 원인이 불분명하고, 가족의 귀국 요청에도 여전히 현지에 머무는 만큼 경찰은 다양한 가능성을 열어둔 채 경위를 확인하고 있다.


경찰은 A씨가 귀국하면 추가 면담 등을 통해 피해 여부를 확인할 계획이다.


한편 최근 캄보디아에서는 취업 등을 미끼로 한국인을 유인해 납치·감금하는 범죄가 잇따르고 있다. 외교부에 따르면 캄보디아 내 한국인 납치 신고 건수는 2022~2023년 연간 10~20건 수준이었지만 지난해 220건으로 폭증했다. 올해 들어서 8월까지 330건으로 급증했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

