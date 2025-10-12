"천일홍 꽃밭을 달린다"…양주시, 시민과 함께하는 '별산런' 개최

경기 양주시가 12일 오전 나리농원 전망대 일원에서 시민과 함께하는 러닝 이벤트 '별산런(Run)'을 개최했다.

강수현 양주시장이 12일 오전 나리농원 전망대 일원에서 시민과 함께하는 러닝 이벤트 '별산런(Run)'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

이번 행사는 양주시의 대표 가을 명소인 나리농원 천일홍 꽃밭을 배경으로 시민 약 100명이 참여해 양주시 SNS 캐릭터 '별산'과 함께 3㎞ 코스를 달리며 가을 정취를 만끽했다.

참가자들은 오전 7시 30분 매표소 앞에서 등록을 마친 뒤 전망대에 모여 준비운동과 럭키박스 추첨, 단체 사진 촬영 등 사전 프로그램을 진행했다.

이어 천일홍이 만개한 꽃밭 길을 따라 달리며 가족·친구들과 함께 즐거움과 활력을 나누는 시간을 가졌다.

시민들이 12일 오전 나리농원 전망대 일원에서 시민과 함께하는 러닝 이벤트 '별산런(Run)'에서 참석해 꽃길을 달리고 있다. 양주시 제공

특히 이번 행사 현장은 영상 콘텐츠로 제작돼 유튜브 채널 '양주 별산'에 업로드할 예정이며, 시민들이 온라인에서도 '별산'과 함께한 현장의 생생한 분위기를 즐길 수 있을 전망이다.

강수현 양주시장은 "이번 러닝 이벤트가 시민들이 나리농원의 가을 풍경을 즐기고, 일상 속에서 활력을 느낄 수 있는 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 시민이 참여할 수 있는 체험형 콘텐츠를 다양하게 마련할 계획"이라고 말했다.

시민들이 12일 오전 나리농원 전망대 일원에서 시민과 함께하는 러닝 이벤트 '별산런(Run)'에서 참석해 준비운동을 하고 있다. 양주시 제공

김영준 홍보담당관은 "양주시 SNS 캐릭터 '별산'을 중심으로 시민이 함께 참여하고 즐기는 문화를 만들어가고 있다"며 "앞으로도 온라인과 오프라인을 연계해 양주를 알리고, 시민이 공감할 수 있는 참여형 홍보를 강화하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자



