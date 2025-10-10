황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착

추석 황금연휴 이후 첫 거래일인 10일 코스피가 반도체주 랠리에 힘입어 사상 처음으로 3600대에 안착했다.

이날 코스피는 전장보다 61.39포인트(1.73%) 오른 3610.60에 장을 마쳤다. 앞서 전장보다 48.90포인트(1.38%) 오른 3598.11로 출발한 지수는 장 초반 사상 첫 3600선을 돌파했다. 장중 한때 3617.86까지 올라 역대 최고치를 새로 쓰기도 했다.

개인과 기관이 각각 5000억원, 5977억원을 순매도할 동안 외국인이 1조635억원어치를 사들이면서 지수를 견인했다. 다만 코스피200 선물시장에선 외국인이 홀로 7863억원을 팔아치운 반면 개인과 기관이 각각 842억원, 6810억원을 순매수했다.

코스피 시가총액 상위권은 다소 혼조세로 마감했다. 장기 불황에 시달리는 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 359,500 전일대비 39,500 등락률 -9.90% 거래량 541,859 전일가 399,000 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 LG엔솔, 美구금사태 이후 한달 만에 미국 출장 재개 결정구조조정 요원한 석유화학..현금 확보해 '버티기 모드' 돌입코스피, 사상 최초 3500 돌파…SK하이닉스 8% 급등 전 종목 시세 보기 close 이 9.90% 하락한 가운데 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,042,000 전일대비 55,000 등락률 -5.01% 거래량 288,611 전일가 1,097,000 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 [특징주]이스라엘-하마스 휴전합의에 방산주↓코스피, 사상 최초 3500 돌파…SK하이닉스 8% 급등연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감 전 종목 시세 보기 close (-5.01%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 112,800 전일대비 4,000 등락률 -3.42% 거래량 1,692,490 전일가 116,800 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 연휴 마친 코스피, 사상 첫 3600 돌파…반도체 '투톱' 랠리[클릭 e종목] "KB금융, 홍콩ELS 판매 과징금 불확실성 완화"코스피, 사상 최초 3500 돌파…SK하이닉스 8% 급등 전 종목 시세 보기 close (-3.42%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 515,000 전일대비 13,000 등락률 -2.46% 거래량 213,684 전일가 528,000 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 연휴 마친 코스피, 사상 첫 3600 돌파…반도체 '투톱' 랠리코스피, 사상 최초 3500 돌파…SK하이닉스 8% 급등연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감 전 종목 시세 보기 close (-2.46%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 217,000 전일대비 3,000 등락률 -1.36% 거래량 779,161 전일가 220,000 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 현대차 공장에 싱가포르 MZ들 줄서는 이유"현대차공장서 미슐랭 셰프 한식 먹을 수 있대"…싱가포르 MZ들에 '인기 폭발'400% 레버리지 자금을 연 4%대 최저금리로...신용미수대환도 가능 전 종목 시세 보기 close (-1.36%)가 내렸다. 반면 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 9,700 등락률 +14.97% 거래량 19,302,308 전일가 64,800 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 우선주, 제도 개선에 반사이익…투자 기회 주목연휴 마친 코스피, 사상 첫 3600 돌파…반도체 '투톱' 랠리조선株에 기회 왔다…LNG·美 법안 훈풍 합쳐진다 전 종목 시세 보기 close (14.97%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 428,000 전일대비 32,500 등락률 +8.22% 거래량 6,513,723 전일가 395,500 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 우선주, 제도 개선에 반사이익…투자 기회 주목연휴 마친 코스피, 사상 첫 3600 돌파…반도체 '투톱' 랠리조선株에 기회 왔다…LNG·美 법안 훈풍 합쳐진다 전 종목 시세 보기 close (8.22%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 94,400 전일대비 5,400 등락률 +6.07% 거래량 34,625,685 전일가 89,000 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 우선주, 제도 개선에 반사이익…투자 기회 주목연휴 마친 코스피, 사상 첫 3600 돌파…반도체 '투톱' 랠리조선株에 기회 왔다…LNG·美 법안 훈풍 합쳐진다 전 종목 시세 보기 close (6.07%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 267,500 전일대비 14,500 등락률 +5.73% 거래량 3,291,254 전일가 253,000 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 우선주, 제도 개선에 반사이익…투자 기회 주목연휴 마친 코스피, 사상 첫 3600 돌파…반도체 '투톱' 랠리[특징주]두나무 합병 기대감 지속… NAVER, 6%대 강세 전 종목 시세 보기 close (5.73%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,014,000 전일대비 5,000 등락률 +0.50% 거래량 73,825 전일가 1,009,000 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 연휴 마친 코스피, 사상 첫 3600 돌파…반도체 '투톱' 랠리코스피, 사상 최초 3500 돌파…SK하이닉스 8% 급등연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파 전 종목 시세 보기 close (0.50%)는 올랐다.

같은 날 코스닥지수도 전장보다 5.24포인트(0.61%) 오른 859.49에 마무리했다. 앞서 4.61포인트(0.54%) 오른 858.86에 개장한 코스닥은 장중 약세로 전환했으나 외국인 매수세가 확대되면서 다시 고개를 들었다. 외국인이 2385억원을 사들였지만 개인과 기관이 각각 1307억원, 839억원을 내다 팔았다.

코스닥 시총 상위권은 대부분 약세로 마무리했다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 112,300 전일대비 4,000 등락률 -3.44% 거래량 438,108 전일가 116,300 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지코스피, 사상 최초 3500 돌파…SK하이닉스 8% 급등연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파 전 종목 시세 보기 close (-3.44%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 209,000 전일대비 6,500 등락률 -3.02% 거래량 82,696 전일가 215,500 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close (-3.02%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 37,000 전일대비 1,000 등락률 -2.63% 거래량 417,257 전일가 38,000 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close (-2.63%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 461,000 전일대비 10,500 등락률 -2.23% 거래량 272,479 전일가 471,500 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 우선주, 제도 개선에 반사이익…투자 기회 주목코스피, 사상 최초 3500 돌파…SK하이닉스 8% 급등조선업, 다시 전성기? LNG·정책 호재에 증시 ‘들썩’ 전 종목 시세 보기 close (-2.23%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 294,500 전일대비 6,000 등락률 -2.00% 거래량 177,844 전일가 300,500 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감연 4%대 부담 없는 금리로 4배 주식자금 활용 가능! 신용미수대환도 OK연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파 전 종목 시세 보기 close (-2.00%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 46,550 전일대비 800 등락률 -1.69% 거래량 591,058 전일가 47,350 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파에코프로에이치엔, 카이스트·화학연과 '직접 공기포집' 기술 공동 개발 전 종목 시세 보기 close (-1.69%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 93,900 전일대비 1,500 등락률 -1.57% 거래량 479,757 전일가 95,400 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결!연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파 전 종목 시세 보기 close (-1.57%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 542,000 전일대비 8,000 등락률 -1.45% 거래량 126,578 전일가 550,000 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.45%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 150,600 전일대비 1,700 등락률 -1.12% 거래량 233,364 전일가 152,300 2025.10.10 15:30 기준 관련기사 연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.12%)가 하락한 반면 레인보우로보틱스(7.15%)는 강세로 마감했다.

업종별로는 기계(+7.85%), 디스플레이 패널(+6.76%), 반도체(+6.63%), 미디어 서비스(+4.90%), 전기장비(+4.67%)의 상승세가 두드러진 반면 전기제품(-6.42%), 기타금융(-4.28%), 우주 항공 국방(-3.83%), 철강(-3.14%)은 조정을 받았다.

김지원 KB증권 연구원은 "오픈AI와 AMD의 전략적 협업, 엔비디아의 UAE 수출 승인 등 연휴 기간 전해진 반가운 뉴스들로 수혜 기대감이 더해진 국내 반도체주가 랠리를 지속했다"며 "다만 반도체 쏠림 심화에 코스피 상승 종목 비율 약 30% 수준에 그쳤고, 코스닥은 제약 바이오와 이차전지주 약세, 주도 업종 부재로 상승폭이 제한됐다"고 총평했다.

오는 14일 예정된 삼성전자 잠정실적 발표를 기점으로 반도체 중심의 랠리가 이어갈 수 있을지 시장의 관심이 집중될 전망이다.

한편 지난 2일 이후 처음 열린 이날 서울 외환시장에서 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전 거래일보다 21.0원 뛴 1421.0으로 집계됐다. 종가 기준으로 지난 4월 30일(1421.0원) 이후 최고 수준이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>