'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

식품업계, 현지 공장·법인 속속

기회의 땅 유럽…글로벌 재편 가속

국내 식품업계가 유럽 시장 공략에 속도를 내고 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부 출범 후 한미 통상 마찰이 이어지면서 유럽을 K-푸드의 새로운 성장 축으로 점찍은 것이다. 유럽 시장은 아시아와 미국에 이어 K푸드 열풍이 거세게 불고 있어 한국 식품 업계에서 '기회의 땅'으로 불린다.

12일 식품업계에 따르면 지난 4~8일(현지시간)까지 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 식품박람회 '아누가 2025'에는 국내 식품사들이 총출동하며 유럽 진출 가능성을 타진했다. 이번 박람회는 한국이 처음으로 주빈국(Partner Country)으로 선정됐으며, 110개국 8000여개 기업이 참가했다.

삼양식품은 '불닭 스파이시 클럽(Buldak Spicy Club)'을 주제로 부스를 꾸리고 매운맛 제품군을 소개했다. 김정수 삼양식품 부회장은 현장을 찾아 글로벌 식품·외식업계 관계자들과 소통하며 반응을 점검했다.

4일(현지시각) 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 식품 박람회 '아누가(ANUGA) 2025' 삼양식품 부스를 찾은 김정수 부회장이 현장을 점검하고 있다. 삼양식품 제공

삼양식품은 프랑스 유통 전문업체 'SRG 인터내셔널'과 업무협약(MOU)을 체결, 현지 유통망을 확보했다. 네덜란드 알버트하인(Albert Heijn), 독일 레베(REWE), 영국 테스코(Tesco) 등 대형 채널 입점도 확대하고 있다. 회사 측은 "유럽 내 불닭 브랜드 인기가 빠르게 확산 중"이라며 "생산라인 증설과 현지 마케팅 강화로 매운맛 라면을 식문화로 안착시키겠다"고 밝혔다.

동원그룹은 '필요에 답하다'(Answer to Needs)를 콘셉트로 부스를 운영했다. 대표 브랜드인 동원·양반·비비드키친을 통해 각각 '건강·한식·한식소스' 분야의 제품을 선보였다. 대상은 한국식품산업협회가 주관하는 'K푸드 주빈국관' 내에 부스를 마련해 세계 3대 발효 전문기업으로서의 역사와 정체성을 알리고 식품 브랜드 '오푸드(O'food)'와 김치 브랜드 '종가(Jongga)'를 조명했다.

풀무원과 롯데웰푸드도 올해 처음 '아누가'에 참가했다. 풀무원은 70㎡ 규모 부스에서 두부, 김치, 식물성 지향 제품 등 45종을 전시하며 '정통 K푸드의 맛과 즐거움(Authentic KFood, Crafted to Taste Good Feel Good)'을 콘셉트로 제시했다. 알로이스 라이너 독일 연방농업식품부 장관과 송미령 한국 농림축산식품부 장관이 부스를 찾아 시식했다.

팔도는 전시장 메인홀 내 'K푸드 주빈국관'에서 '팔도비빔면'을 중심으로 차갑게 비벼 먹는 '콜드 누들(Cold Noodle)' 콘셉트를 선보였다.제너시스BBQ는 국내 치킨 브랜드 중 유일하게 이번 박람회에 참가했다. 'K치킨'을 주제로 18㎡ 규모 부스를 운영하며 유럽 시장 맞춤 제품을 선보였다. 양념강정, 갈비맛 강정, 매콤순살, 바삭안심 등 현지 입맛을 고려한 메뉴를 공개했다.

농림축산식품부에 따르면 지난해 한국 농식품의 유럽(영국 포함) 수출액은 6억8000만달러(한화 9800억원 상당)로 전년 대비 25.1% 급증한 데 이어 올해 상반기에도 23.9% 성장한 4억2100만달러를 기록했다.

식품업계는 국내 식품사의 유럽 수출 비중이 지속적으로 커질 것으로 전망한다. 트럼프 정부의 보호무역 강화와 관세 압박이 계속될 것으로 전망되는 데다, 외식 문화에 대한 거부감이 덜한 네덜란드와 영국을 중심으로 K푸드에 대한 관심이 커지면서다.

주요 식품 대기업들은 유럽에 법인과 생산시설 건립에 속도를 내는 모습이다. CJ제일제당은 헝가리 부다페스트 인근 두나버르사니에 비비고 만두 신공장을 짓고 있다. 1000억원을 투자한 이 공장은 부지만 축구장 16개 크기(11만5000㎡)다. 내년 하반기부터 비비고 만두를 생산해 유럽 시장에 공급하고, 추후 비비고 치킨 생산라인도 증설한다는 계획이다.

대상은 폴란드 크라쿠프에 신규 김치 공장을 설립하고 있다. 1994년 네덜란드 판매 법인을 설립하며 일찍이 유럽에 진출한 대상은 현지 업체의 시설을 통해 생산한 김치를 영국, 프랑스, 네덜란드, 폴란드, 체코 등에서 판매하고 있지만 늘어난 김치 수요에 대응하겠다는 방침이다. 내년 완공을 앞둔 이 공장은 대상의 세 번째 해외 김치공장으로, 150억원이 투입됐다. 대상은 오는 2030년까지 연간 3000t 이상의 김치를 생산할 방침이다. 이를 기점으로 유럽 지역 식품 매출액을 끌어 올릴 계획이다.

풀무원은 이르면 올해 말 네덜란드나 영국에 유럽법인을 세우고 내년 초부터 본격적인 유럽 시장 영업을 시작할 예정이다. 앞서 풀무원은 유럽 시장의 식물성 지향 식품의 수요를 확인하고, 지난해 하반기부터 제품 테스트를 진행하며 진출을 준비했다. 풀무원은 유럽 시장에서 '두부회사'가 아닌 비건 K푸드 업체로 새롭게 포지셔닝한다는 계획이다.

'아누가 2025' 행사장 내 마련된 풀무원 부스 전경. 풀무원은 지난 4일부터 8일까지 독일 쾰른에서 개최된 '아누가 2025'에 참여했다. 풀무원

농심도 독일·프랑스 등 유럽 주요국 유통 채널 확대에 나서고 있다. 농심은 올해 3월 네덜란드 암스테르담에 유럽 법인을 설립했다. 농심의 지난해 유럽 매출은 8400만달러(약 1100억원)다. 오는 2030년까지 4배 수준인 3억3600만달러(약 4633억원)까지 끌어올린다는 방침이다.

삼양식품도 지난해 7월 네덜란드 암스텔벤에 유럽 법인을 설립한 바 있다. 삼양식품은 유럽에서 라면 외 소스 사업 확대도 추진하고 있다. 필리핀 외식기업 '졸리비'와 손잡고 영국 졸리비 매장에 불닭소스를 공급하기로 했다. 불닭소스를 활용한 외식 메뉴가 판매될 전망이다. 업계 한 관계자는 "그간 K푸드의 핵심 진출지는 미국이었지만, 불확실한 시장 분위기가 변수가 됐다"며 "유럽은 식문화 역사가 긴 선진시장이지만, 최근 K푸드가 인기를 끌고 있는 만큼 성장 가능성이 높은 시장으로 평가받고 있다"고 설명했다.

서울의 한 대형마트 라면판매대 모습.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



