트와이스, 데뷔 10주년 스페셜 앨범 '텐' 발매

그룹 트와이스가 10일 데뷔 10주년을 맞아 스페셜 앨범 '텐: 더 스토리 고즈 온(TEN: The Story Goes On)'을 발매한다고 JYP엔터테인먼트가 밝혔다.

이번 앨범은 2015년 데뷔 앨범 '더 스토리 비긴즈(THE STORY BEGINS)'에서 시작된 트와이스의 이야기가 10년이 지난 지금까지도 이어지고 있음을 전한다. 타이틀곡 '미 플러스 유(ME+YOU)'는 감각적인 멜로디와 산뜻한 그루브가 어우러진 R&B 팝 장르로, 멤버들이 팬덤 '원스'에게 전하는 우정의 메시지를 담았다. 작사·작곡에는 켄지가 참여했다.

앨범에는 타이틀곡을 비롯해 아홉 멤버의 솔로곡이 수록됐다. '미이이이이이이(나연)', '픽스 어 드링크(정연)', '무브 라이크 댓(모모)', '디카페이네이티드(사나)', '에이티엠(지효)', '스톤 콜드(미나)', '체스(다현)', '인 마이 룸(채영)', '다이브 인(쯔위)'까지 총 10곡이 담겼다.

트와이스는 최근 여섯 번째 월드투어 '디스 이즈 포(THIS IS FOR)'의 추가 개최지를 공개했다. 이번 투어는 공연장 객석을 360도로 개방하는 구성으로 타이베이, 북미, 유럽 등으로 확장된다. 총 42개 지역에서 63회 공연을 펼쳐 그룹 역사상 최대 규모의 월드투어를 진행 중이다.

트와이스는 이날 오후 1시 스페셜 앨범을 공개하고, 오는 18일 오후 5시 서울 고려대학교 화정체육관에서 팬미팅 '러브 유니버스(10VE UNIVERSE)'를 개최한다.





