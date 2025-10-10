본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

블랙핑크 지수, 8개월만 솔로 싱글 발매

이이슬기자

입력2025.10.10 10:01

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
지수 'EYES CLOSED' 커버. 블리수 제공

지수 'EYES CLOSED' 커버. 블리수 제공

AD
원본보기 아이콘

블랙핑크 지수가 영국 출신 가수 제인(ZAYN)과 함께한 신곡을 발표했다고 소속사 블리수가 10일 밝혔다.


지수는 이날 국내외 주요 음원 플랫폼을 통해 새 싱글 '아이즈 클로즈드'(EYES CLOSED)를 공개했다. 지난 2월 첫 솔로 앨범 '아모르타주(AMORTAGE)' 이후 8개월 만의 신보다.

'아이즈 클로즈드'는 지수의 중저음 보컬과 제인의 섬세한 음색이 조화를 이룬 팝 트랙으로, 보이밴드 원디렉션 출신인 제인이 피처링에 참여했다.


지수의 이번 신곡 뮤직비디오는 이날 오후 1시 공식 유튜브 채널에서 공개된다.


그는 올해 솔로곡 '얼스퀘이크(earthquake)'와 그룹 블랙핑크의 '뛰어(JUMP)'로 활동을 이어왔다. 특히 '뛰어'는 빌보드 메인 차트 'HOT 100'에 10주 연속 진입했다. 현재 블랙핑크 월드투어 '데드라인(DEADLINE)' 일정을 소화하고 있다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] [단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

韓 문화 아이템 '뮷즈' 세계로 나간다...홍콩·북미·유럽 진출

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

조부모→손주 증여 5년간 3.8조원…"3분의2 초등학교 졸업전 증여"

새로운 이슈 보기