블랙핑크 지수, 8개월만 솔로 싱글 발매

지수 'EYES CLOSED' 커버. 블리수 제공 AD 원본보기 아이콘

블랙핑크 지수가 영국 출신 가수 제인(ZAYN)과 함께한 신곡을 발표했다고 소속사 블리수가 10일 밝혔다.

지수는 이날 국내외 주요 음원 플랫폼을 통해 새 싱글 '아이즈 클로즈드'(EYES CLOSED)를 공개했다. 지난 2월 첫 솔로 앨범 '아모르타주(AMORTAGE)' 이후 8개월 만의 신보다.

'아이즈 클로즈드'는 지수의 중저음 보컬과 제인의 섬세한 음색이 조화를 이룬 팝 트랙으로, 보이밴드 원디렉션 출신인 제인이 피처링에 참여했다.

지수의 이번 신곡 뮤직비디오는 이날 오후 1시 공식 유튜브 채널에서 공개된다.

그는 올해 솔로곡 '얼스퀘이크(earthquake)'와 그룹 블랙핑크의 '뛰어(JUMP)'로 활동을 이어왔다. 특히 '뛰어'는 빌보드 메인 차트 'HOT 100'에 10주 연속 진입했다. 현재 블랙핑크 월드투어 '데드라인(DEADLINE)' 일정을 소화하고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>