김승연 한화 회장 "글로벌 선두 도약…조선·방산 성과 전사 확산"

김승연 한화그룹 회장이 9일 창립 73주년을 맞아 "우리의 목표는 이제 글로벌 선두"라며 "국가대표 기업이라는 책임감을 갖고 각 분야의 선두가 돼야 한다"고 당부했다.

김 회장은 이날 임직원에게 배포한 창립기념사에서 "냉철한 국제정세 판단과 신속한 네트워크 구축, 대담한 현지 진출이 관건"이라며 "조선·방산 분야의 성공 경험과 노하우를 그룹 전체로 확산시켜야 한다"고 강조했다. 그는 미국 필리조선소 인수를 통해 한미 조선 협력의 기반을 마련하고, 방산 부문에서 유럽·호주·중동 현지 법인을 설립하며 수출 기반을 확대한 점을 대표적 성과로 꼽았다.

김 회장은 방산·조선·에너지·기계 등 핵심 산업에서의 원천기술 확보를 한화의 미래 성장축으로 제시했다. 그는 "후발 주자가 선도자로 올라서는 길은 새로운 원천기술을 확보하는 것"이라며 "AI 방산의 무인기 센서, 첨단 항공엔진, 초고효율 신재생에너지 분야에서 압도적 기술력을 확보해야 한다"고 밝혔다. 이어 "실패를 두려워하지 않는 도전과 헌신이 있어야 원천기술에 다다를 수 있다"며 "새로운 길을 만들어내는 개척정신으로 글로벌 시장을 주도하자"고 덧붙였다.

김 회장은 "73년 전 '사업보국(事業報國)'의 신념으로 출발한 한화가 이제 시가총액 100조 원을 넘어 국가 간 협상의 중추 역할을 하는 기업으로 성장했다"며 임직원들의 노고를 격려했다. 그는 "신중한 판단과 과감한 행동의 균형이 사업 성공의 요체였다"며 "달라진 위상과 평가에 젖어 관행을 답습하는 순간이 바로 위기의 시작"이라며 안주를 경계했다. 또 중국 전국시대 역사서 '전국책(戰國策)'의 구절 '행백리자반구십(行百里者半九十)'을 인용해 "백 리 가는 길에 구십 리를 절반으로 아는 자세로 한화의 100년, 200년을 준비해야 한다"고 당부했다.



한편 한화그룹 계열사들은 추석 연휴 이후 각 사별로 장기근속자 포상 등 기념행사를 열고 창업정신인 '사업보국'을 되새길 예정이다.





