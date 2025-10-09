기업들, '워케이션' 도입 확산…직장인 87%가 "만족"

일과 휴가 결합한 새로운 근무 문화

대한상의, '소플'로 직장인 506명 조사

86.6%가 만족…"심리적 회복" 효과

일과 휴가를 결합한 새로운 근무 문화인 '워케이션'을 경험한 직장인 10명 중 8명이 만족감을 보였다.

대한상공회의소는 경제계 소통 플랫폼 '소플'을 통해 직장인 506명을 대상으로 조사한 결과, 워케이션 경험이 있는 응답자의 86.8%가 만족했다고 답했다고 9일 밝혔다.

워케이션 경험자들은 심리적 회복(68.7%·복수 응답)과 업무 집중도 향상(31.7%) 같은 업무 관련 효과와 함께 지역 방문·소비 경험(22.2%)을 만족 요인으로 꼽았다.

또한 전체 응답자의 85%는 '향후 참여할 의사가 있다'며 기대 효과로 워라밸 개선(50.8%·복수 응답), 직원 복지·휴식 증진(48.8%), 업무 효율 향상(44.7%), 지역 소비 및 경제 활성화(24.1%)를 언급했다.

최근 많은 기업이 워케이션을 도입하며 관심을 받고 있다. 행정안전부에 따르면 지난해 약 1000여개 기업이 워케이션에 참여했고 점차 확대되는 추세다. HD현대는 2023년 워케이션을 도입한 이후 임직원 만족도가 높아 대상 확대를 검토하고 있다. 중견기업 HLB는 4분기부터 스마트 워크(원격근무) 제도를 워케이션으로 확대해 시범 운영할 계획이다.

대한상의도 4분기부터 워케이션을 도입한다. 특히 인구감소지역에서의 체류로 지역경제 활성화와 기업의 사회적 책임 실천에 앞장선다는 계획이다.

대한상의는 워케이션 확산을 위해 지난달부터 행정안전부, 한국관광공사와 함께 전국 상공회의소 회원 기업을 대상으로 '워케이션 지원프로그램'을 운영하고 있다.

조영준 대한상의 지속가능경영원장은 "워케이션 지원 프로그램은 일하는 방식의 혁신과 지역 소비 활성화를 동시에 충족시킬 수 있는 협업 모델"이라며 "앞으로 더 많은 기업으로 워케이션이 확산할 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.





