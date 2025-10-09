본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기교육청, 영아 발달단계별 지원사업 '처음품애' 도입

이영규기자

입력2025.10.09 10:07

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도교육청이 보호자와 영아가 성장하는 프로그램 지원사업을 펼친다.


도교육청은 이달 10일부터 다음 달 28일까지 도내 0~2세 영아 재원 어린이집을 대상으로 '처음품애(愛)' 사업을 진행한다고 9일 밝혔다.

처음품애(愛)는 보호자와 영아가 처음 맺는 안정적인 애착 형성을 존중하고, 보호자의 양육 역량 강화를 통해 영아의 발달 단계를 촘촘히 지원하는 사업이다. 단순한 프로그램 지원을 넘어 가정과 교육 현장이 협력해 유보통합 기반을 다진다는 점에서 의미가 있다.


경기도교육청 남부청사

경기도교육청 남부청사

AD
원본보기 아이콘

도교육청은 두 가지 분야인 보호자와 영아 애착 형성을 위한 놀이(활동), 보호자 양육 역량 강화를 위한 연수 프로그램 강사비를 어린이집에서 신청하면 기관당 1회, 총 400개 기관에 지원한다. 강사비는 2시간 기준 최대 30만원이다.


주요 지원 내용은 ▲오감 놀이 ▲그림책 감정 놀이 ▲음악을 활용한 신체 표현 ▲발달 단계별 양육지도 ▲긍정적인 양육 태도 및 상호작용 기술 등이다.

도교육청 관계자는 "앞으로도 가정과 교육 현장이 협력하며 유보통합 시대에 맞는 영유아 지원 체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"충격 받았다" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳' "충격 받았다" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"충격" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳'

"외출 0일차"…Z세대 '할머니 라이프' 택한 이유

라면의 민족 한국이 2위?…1인당 소비 3년 연속 1위 찍은 '이 나라'

"인생 말미에 기적, 와인 마셔줘야지" 건강 때문에 금주하던 노교수, 노벨상 받더니

에어컨 실외기 타고 침입…한국인 전 여친 성폭행한 일본인 구속

경복궁·명동·제주에도, 백화점·올영·다이소에도…中 관광객 '북적북적'

서울 아파트값, 文정부 고점 뚫었다…'한강벨트' 돌풍

새로운 이슈 보기