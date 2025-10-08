본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

담배 연기에 노출된 영·유아·청소년, 세종시 금연구역 '법정 조례 무용지물'

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.08 07:00

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공동주택구역·상가밀집지역 등 학원가 청소년 간접흡연 심각

세종시 대평동의 한 공동주택구역 내 설치된 어린이 놀이터에서 흡연자들이 흡연을 하고 담배꽁초를 버린 흔적. /사진= 김기완 기자

세종시 대평동의 한 공동주택구역 내 설치된 어린이 놀이터에서 흡연자들이 흡연을 하고 담배꽁초를 버린 흔적. /사진= 김기완 기자

AD
원본보기 아이콘

10대 청소년들이 금연 구역 내에서도 담배 연기에 노출된 채 지내고 있어 보건당국의 강력한 조치가 필요하다는 지적이다. 특히, 공동주택구역 어린이 놀이터 등에서도 흡연을 하고 담배꽁초를 버리는 행위가 적발되고 있다.


8일 세종시 보건당국에 따르면 지역 내 법정 조례로 지정된 금연 구역은 올해 기준 총 1만 2713곳이다.

특히, 지방행정타운인 대평동, 보람동, 소담동 등 공동주택구역과 상가밀집지역, 학원가에서도 금연 구역이 지켜지지 않고 있어 청소년들의 일상이 담배 연기에 노출되는 등 간접흡연을 하고 있다는 호소도 잇따르고 있다.


현행 조례에 따르면 금연 구역에서 흡연을 할 경우 과태료 3만원에서 최대 10만원까지 부과된다. 특히, 공동주택구역과 학교 인근지역, 학원 등이 입점해 있는 상가 등에서 흡연을 할 경우 최대 금액의 과태료가 부과된다.


하지만 이 같은 홍보에도 청소년 유동이 많은 학교 인근지역과 학원가에선 금연 구역 지정이 무용지물로 전락했다는 지적이다. 게다가 청소년들을 교육하는 학원 관계자들도 상가 내에서 시시때때로 흡연하고 있어 청소년 건강에 큰 악영향을 주고 있다는 목소리다.

직접적인 흡연이 아닌 간접흡연은 흡연자가 내뿜는 담배 연기를 비흡연자가 들이마시는 것으로, 건강에 심각한 위험을 초래한다. 심혈관 질환(동맥경화, 심근경색, 심부전 등)과 호흡기 질환, 폐암, 후두암, 식도암 등 다양한 암의 위험을 높이는 것으로 알려져 있고, 어린이와 임산부는 성인보다 더 취약해 태아의 성장과 발달에도 부정적인 영향을 줄 수 있는 것으로 알려져 있다.


보건소 한 관계자는 "현행법상 금연 구역 내에서 흡연은 과태료 처분이 최대의 조치다"라고 말한다. 이를 지키고 말고는 흡연자들 양심의 문제라는 것이다.


일각에선 "금연 구역에서의 흡연을 할 경우 개인에게 부과되는 과태료는 그렇다손 치더라도 금연 상가 등에서 발생하는 흡연은 강력한 조치가 선행돼야 한다"며 "상가 관리사무소에서 내부 규칙 등을 정해 스스로 관리할 수 있도록 권고하고 강력한 조치가 이뤄질 수 있도록 해야 한다"고 지적했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이젠 방 뺄게요" 비실비실한 프리미엄 여성복…백화점 2층 '뭘로 채워야 할꼬' "이젠 방 뺄게요" 비실비실한 프리미엄 여성복…백... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

구달 "트럼프·머스크·푸틴 우주로 보내버려야 한다"

"현수막까지 걸었는데"…올해 복권 당첨금 450억 미수령

음주·우울 모두 늘어난 서울시민들

'고공행진' 금값 때문…유럽 문화재가 사라진다

건강 생각해서 마셨는데…'제로 음료'가 지방간 위험 높인다

제주 여행 '큰손' 누구…"외국인 MZ관광객"

'대왕고래' 실패·자본잠식 석유공사…고위직은 연봉·성과급 잔치

새로운 이슈 보기