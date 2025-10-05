비트코인, 역대 최고가 경신…12만5689달러까지 상승

미국 주식시장 강세 영향

올해 들어 30% 이상 상승

가상화폐 대장주 비트코인이 다시 상승세를 이어가며 사상 최고가를 새로 썼다.

블룸버그통신에 따르면 비트코인은 5일 아시아 거래에서 한때 12만5689달러(약 1억7700만원)까지 상승했다.

이로써 올해 8월 14일에 세운 블룸버그 집계 기준 종전 최고가(12만4514달러)를 넘어섰으며, 올해 들어서만 30% 이상 올랐다.

비트코인은 지난달 28일까지만 해도 11만달러선에 미치지 못했으나, 이후 상승 랠리에 돌입해 오름세에 속도가 붙었다.

블룸버그는 이번 상승이 미국 주식시장의 강세와 비트코인 연계 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입에 힘입은 결과라고 설명했다.

투자자들은 최근 미국 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 때문에 안전자산이 더 선호될 것으로 기대한다.

특히 화폐가치 하락에 대비하는 '디베이스먼트 트레이드'(debasement trade)의 대표 자산으로 비트코인을 주목하기도 한다.

가상화폐 중개업체 팔콘X의 조슈아 림 시장 공동대표는 "주식, 금, 심지어 포켓몬 카드 같은 수집품까지 사상 최고가를 기록하는 상황에서 비트코인이 달러 가치 하락과 관련한 이야기에서 이익을 보는 것은 놀랍지 않다"고 말했다.





