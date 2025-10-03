본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

호텔서 숨진 인니 20대 여성…40대 한국남자 현지서 체포

윤슬기기자

입력2025.10.03 12:44

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

과실치사 혐의

인도네시아의 한 호텔에서 마약을 투약한 현지 20대 여성이 사망한 사건이 발생한 가운데 한국인 남성을 포함한 2명이 경찰에 붙잡혔다.


안도네시아에서 함께 마약을 투약한 현지 여성을 숨지게 한 혐의로 40대 한국인 남성이 체포됐다. 콤파스TV

안도네시아에서 함께 마약을 투약한 현지 여성을 숨지게 한 혐의로 40대 한국인 남성이 체포됐다. 콤파스TV

AD
원본보기 아이콘

인도네시아 매체 콤파스TV 등은 인도네시아 경찰이 지난달 중순 숨진 현지 여성 A씨(27)의 사건과 관련해 과실치사 등 혐의로 한국인 B씨(40)와 인도네시아인 C씨(45)를 체포했다고 보도했다.

경찰에 따르면 이들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 알게 된 사이다. 이들은 자카르타 북부의 한 유흥업소에서 마약류인 엑스터시를 함께 복용한 뒤 자카르타 인근 반텐주 탕그랑 소재 호텔로 향한 것으로 조사됐다.


당시 상황이 담긴 폐쇄회로(CC)TV에는 한 남성이 피해 여성과 함께 엘리베이터에 타는 모습이 포착됐다.


피해자는 사건 발생 당일 새벽 4시쯤부터 몸 상태가 급격히 악화됐고, 오전에는 고열 증세를 보였다. 이후 오후 12시30분경 숨진 채 발견됐다.

경찰은 부검 결과 피해자의 몸에서 둔기에 의한 타박상과 장기 손상이 확인됐다고 밝혔다. 또 마약 검사에서는 피해자와 B씨, C씨 모두 마약 양성 반응이 나온 것으로 드러났다.


경찰은 두 사람에게 살인 혐의가 적용될 수 있다고 보고 있다. 살인 혐의가 적용될 경우 인도네시아 형법에 따라 B씨와 C씨는 최대 15년 징역형에 처해질 수 있다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보]국가전산망 장애 담당 공무원 세종청사서 투신…심정지상태 인계 [속보]국가전산망 장애 담당 공무원 세종청사서 투... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

조기 좋아하셨던 조상님 어쩌나…물가 비상, 한마리 2308원

코스피 3500 돌파…李대통령 "추세 안 바뀐다"

2세 소녀를 '살아있는 여신'으로…네팔서 새 '쿠마리' 선출

불법 유턴 단속했는데 운전자 없는 자율주행…범칙금 부과 못했다

맛 비슷하고 더 저렴한 '식물성 참치' 일본서 개발…"영양도 충분"

호텔서 숨진 인니 20대 여성…40대 한국남자 현지서 체포

294명 수하물 안 실었는데…그냥 비행기 띄운 아시아나

새로운 이슈 보기