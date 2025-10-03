카자흐스탄에 텔레그램 AI 연구실 개소…"모두를 위한 AI 중점"

카자흐스탄 '디지털 브리지 포럼 2025' 개최

텔레그램-카자흐스탄, 슈퍼컴 클러스터 협업

카자흐스탄 대통령, AI의 다양성·포용성 강조

카자흐스탄 아스타나에 있는 '알렘(Alem).AI 국제 인공지능 센터'에 텔레그램 연구실이 문을 연다.

파벨 두로프 텔레그램 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 2일(현지시간) 아스타나에서 열린 '디지털 브리지 포럼 2025'에서 카자흐스탄 정부의 AI에 대한 낙관론을 반기며 텔레그램과의 슈퍼컴퓨터 클러스터 협업을 언급했다.

파벨 두로프 텔레그램 창립자 겸 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 아스타나에서 열린 '디지털 브리지 포럼 2025'에서 축사를 하고 있다. 노경조 기자. AD 원본보기 아이콘

두로프 CEO는 "지난해 텔레그램의 첫 번째 지역 사무소를 카자흐스탄에 개소한 데 이어 알렘 AI에 인공지능(AI) 전문 실험실을 열게 됐다"며 "함께 프로젝트를 수행할 계획"이라고 말했다.

이어 "텔레그램은 AI-블록체인 융합 기술을 조용히 개발해 왔다"며 "이 기술을 통해 10억명이 넘는 사람들이 분산 컴퓨팅 네트워크 기반의 AI 기능을 투명하고 효율적으로 사용하게 될 것"이라고 했다. 수십억명의 텔레그램 사용자가 첫 소비자가 된다.

그러면서 "네트워크는 투명성, 효율성, 프라이버시의 세 가지 핵심 원칙을 기반으로 구축될 것"이라며 "AI의 비전은 풍요로운 황금기로 묘사되지만, 상당한 투자와 노력이 필요하다"고 부연했다.

이에 앞서 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령은 인사말을 통해 "대출 실행부터 공공 서비스 제공에 이르기까지 AI 알고리즘 시스템이 어떻게 작동하는지 국민이 이해하는 것이 중요하다"며 "특권층이 아닌 모든 사람이 AI에 접근할 수 있어야 한다"고 강조했다.

토카예프 대통령은 "AI가 사람의 행동·선택에 따라 사회적 불평등을 심화시키거나 조작의 도구가 되지 않도록 효과적인 조치가 필요하다"며 "새로운 세대의 엔지니어, 인도주의자, 기타 전문가들에게 AI 기술 발전에 대해 성찰하도록 교육할 필요가 있다"고 말했다.

또 "AI는 진정한 정의와 포용성을 증진해야 한다"며 "AI가 다양한 사회적 정체성, 전통, 도덕적 가치를 수용하기 위해 기술 전문가와 함께 철학자, 사회학자, 법률 전문가를 개발에 참여시켜야 한다"고 덧붙였다.

카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령이 2일(현지시간) 수도 아스타나에서 열린 '디지털 브리지 포럼 2025'에서 인사말을 하고 있다. 노경조 기자 원본보기 아이콘

이어진 축사에서 카이푸 리 구글 차이나 전 사장은 AI가 바꿀 미래에 정부의 역할이 중요하다며 "미국이 획기적인 아이디어 분야에서 세계를 선도하는 가운데 중국은 가장 효율적인 모델을 구축하고, 이를 오픈 소스로 공유하고 있다"고 했다.

또 다른 축사자인 피터 노빅 스탠퍼드 인간중심AI 연구소 특별교육위원은 "레스토랑에 필요한 건 고객이 무엇을 먹고 싶어 하는지 아는 셰프"라며 "AI를 어떻게 활용하고 사람들이 원하는 것을 만들 수 있는지 이해하는 인재를 육성하기 위해서는 정부가 규제를 통해 개인정보 보호와 보안을 보장하고, 동시에 국경을 넘나드는 자유로운 오픈 데이터 흐름을 지원해야 한다"고 제언했다.

한편, 올해 6회째인 포럼은 중앙아시아 최대 규모를 자랑하는 IT 행사다. 향후 첨단기술과 AI에 의해 강화될 지식 기반 사회라는 카자흐스탄의 방향성을 '생성 국가(Generative Nation)'라는 주제에 담았다.

자원 강국인 카자흐스탄은 최근 AI 기반 디지털 전환을 적극적으로 추진하고 있다. 정부는 '2024~2029년 AI 개발 전략'을 앞세워 AI 기술 확대와 산업에 AI를 도입하기 위한 AI 혁신 생태계 구축에 속도를 내고 있다.





아스타나(카자흐스탄)=노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



