웅진프리드라이프, 출범 후 첫 대국민 브랜드 캠페인 실시

첫 브랜드 광고 3일 공개

웅진프리드라이프는 출범 후 첫 대국민 브랜드 캠페인을 선보인다고 2일 밝혔다.

웅진프리드라이프는 이번 신규 캠페인은 웅진과 프리드라이프의 만남이 만들어 낼 시너지를 담아, 토털 라이프케어 플랫폼으로 도약하겠다는 비전을 대내외에 선포하는 출발점이라고 설명했다.

브랜드 켐페인은 총 2편의 영상으로 제작됐으며, 만 10년째 브랜드와 함께해 온 국민배우 최수종이 출연했다. 추석 황금연휴의 시작인 이달 3일부터 TV와 유튜브, 넷플릭스 및 티빙 등 OTT, 여의도와 강남, 서울역 등 주요지역의 대형 옥외매체까지 온·오프라인을 총망라하는 다양한 채널을 통해 소비자들을 찾아갈 예정이다.

웅진프리드라이프는 신규 광고 캠페인을 기념해 '대국민 인증샷 이벤트'를 진행한다. 이번 이벤트는 웅진프리드라이프 공식 홈페이지나 유튜브, 인스타그램, 블로그를 통해 참여할 수 있다. 참여 방법은 신규 광고영상 게시물에 '웅진프리드라이프' 출범을 응원하는 댓글을 남기거나, 광고 인증샷을 촬영해 개인 사회관계망서비스(SNS)에 올리면 된다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 그랜드키친 식사권, 신세계 백화점 상품권 등 역대급 푸짐한 경품이 제공될 예정이다.

문호상 웅진프리드라이프 대표는 "이번 광고 캠페인은 압도적 1위 상조 프리드라이프의 리더십에 국민 기업 웅진그룹의 신뢰 자산이 더해져 새로운 도약을 알리는 선언"이라며 "앞으로 고객의 삶 전반에 '처음부터 끝까지 함께' 하는 토털 라이프케어 플랫폼으로 거듭나, 초격차 1위 기업으로의 역할을 충실히 다할 것"이라고 했다.





