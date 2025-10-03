본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

명절 연휴, 가벼운 감기·몸살·배탈은 '비대면 진료' 가능

조인경기자

입력2025.10.03 07:00

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유선·화상통화로 진료 후 처방전 전송…취약계층은 약 배송도

추석 연휴 기간 비대면진료 플랫폼을 통해 전국 260개 이상의 의원급 의료기관이 비대면진료 서비스를 제공한다.


명절 연휴, 가벼운 감기·몸살·배탈은 '비대면 진료' 가능
AD
원본보기 아이콘

3일 원격의료산업협의회에 따르면, 오는 9일까지 이어지는 추석 연휴 중 비대면진료를 운영하는 의원급 의료기관은 내과 170여개, 가정의학과 130여개, 피부과 120여개, 이비인후과 95여개, 산부인과 90여개, 소아청소년과 75여개 등으로 나타났다. 진료과목을 중복 집계한 수치이며, 협의회에 가입하지 않은 회원사까지 포함하면 실제 참여 의료기관은 더 많을 것으로 예상된다.

특히 이 중에는 감기와 몸살, 비염, 알레르기 등 경증질환을 다루는 내과는 물론 소아청소년과 진료도 포함돼 어린 아이들의 갑작스러운 발열이나 소화기질환 등에도 신속히 대응할 수 있을 것으로 보인다.


지역별로는 서울·수도권에 위치한 비대면진료 의료기관이 210여개로 가장 많고, 부산·울산 등 경남 지역 30여개, 대전·세종 등 충남 지역 14여개, 대구·경북 지역 10여개 등이 참여한다.


비대면진료는 실제 거주지와 무관하게 전국 어디서든 원하는 의료기관을 선택해 진료받을 수 있다. 비대면진료를 이용하려면 플레이스토어 또는 앱스토어에서 '굿닥' '나만의닥터' '닥터나우' '솔닥' '아포' 등의 애플리케이션(앱)을 다운로드한 뒤 회원 가입과 본인 인증을 완료하면 된다.

진료는 유선 또는 화상통화 방식으로 진행되며, 의료진과 1대 1 상담 후 필요 시 처방전을 발급받을 수 있다. 이들 플랫폼에서는 또 연휴 중 문을 연 약국 정보를 확인할 수 있어 처방전을 영업 중인 약국으로 전송한 뒤 직접 방문해 수령하면 된다. 65세 이상 장기요양등급 인정자, 장애인 등 취약계층은 현행 제도에 따라 의약품 배송도 가능하다.


이슬 원산협 공동회장은 "명절에는 응급실에 경증환자가 몰려 의료자원 과부하가 반복되곤 한다"며 "비대면진료가 확대되면 경증환자는 신속하게 관리하고, 응급실은 응급환자와 중증환자 치료에 집중할 수 있어 국민 편익과 공공의료 안정성에 기여할 것"이라고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'펑' 하더니 순식간에 무너졌다…가스 폭발로 20층 아파트 건물일부 붕괴 '펑' 하더니 순식간에 무너졌다…가스 폭발로 20층... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

사람들 향해 플래시 정조준…과잉경호 논란 변우석 경호업체 벌금형

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

구치소서 추석 맞는 尹 부부…"매년 주던 '특식'은 없어"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

대통령 아파트 있는 분당, 일주일만에 아파트값 0.97％ 상승

李대통령, 개인정보보호위원장 송경희·고준위방폐물관리위원장 김현권 임명

새로운 이슈 보기