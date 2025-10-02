페라리, 효성 MFK와 합작법인 '페라리코리아' 설립

현지화 고객경험 강화 전략

페라리는 효성그룹 딜러사 FMK와 합작법인 형태로 '페라리코리아'를 설립한다고 2일 밝혔다. 한국 법인 설립은 주요 시장에서 운영을 현지화하고 브랜드 기준을 통합하기 위한 페라리의 글로벌 전략의 일환이다.

페라리코리아 출범을 맞이해 프란체스코 비앙키 페라리 극동 및 중동 지역 지사장(왼쪽)이 김광철 FMK 대표와 기념 촬영을 하고 있다. 페라리코리아 AD 원본보기 아이콘

페라리코리아는 서울 청담동에 본사를 두고 국내에서 전반적인 브랜드 운영을 총괄한다. 차량 수입 및 인증, 가격 책정, 재고 및 물류 관리, 마케팅 및 커뮤니케이션, 딜러 네트워크 개발 및 관리 등 직접적인 브랜드 운영을 책임진다.

FMK는 딜러 파트너로 현재 전시장을 운영하며 차량 판매와 애프터 세일즈 및 고객 최접점에서의 서비스에 주력해 나갈 계획이다. 페라리코리아의 대표 선임은 추후 별도 발표될 예정이다.

프란체스코 비앙키 페라리 극동 및 중동 지역 지사장은 "양사가 함께 걸어온 여정의 다음 단계로 시장에 더 신속하게 대응하는 동시에 페라리의 글로벌 비전에 완전히 부합하는 고객 경험을 제공할 수 있게 해줄 것"이라고 말했다.

김광철 FMK 대표는 "수년간 한국에서 페라리 브랜드의 성장에 기여해 온 것을 자랑스럽게 생각한다"며, "이번 합작투자는 양사 관계의 상호 건설적인 발전을 의미한다"고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>