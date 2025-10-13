본문 바로가기
삼육대 장용선 명예교수, 외국인 유학생 위해 1000만원 기부

최영찬기자

입력2025.10.13 06:15

삼육대학교는 영어영문학과 장용선 명예교수가 은퇴 후 미국으로 이주하면서, 대학 발전과 외국인 유학생 지원을 위해 1000만원을 기부했다고 10일 밝혔다.

장용선 명예교수(오른쪽)가 대학 발전과 외국인 유학생 지원을 위해 삼육대학교에 1000만원을 기부했다. 삼육대학교

장용선 명예교수(오른쪽)가 대학 발전과 외국인 유학생 지원을 위해 삼육대학교에 1000만원을 기부했다. 삼육대학교

장 교수는 "학교에 빚진 자의 심정으로 감사함을 전하고 싶었다"며 "삼육대에서 받은 사랑과 배려가 제 인생을 지탱해 준 큰 힘이었다. 작은 정성이지만 외국인 유학생들에게 도움이 되기를 바란다"는 메시지를 남겼다. 장 교수는 기부를 마친 직후 가족이 있는 미국으로 이주해 새로운 삶을 시작했다.


2023년 2월 말 정년퇴임한 장 교수는 31년간 삼육대에서 재직하며 삼육의명대 교학처장, 삼육대 인문사회대학장, 국제교육원장 등을 역임했다. 특히 국제교육원장 시절에는 재학생들의 해외 진출 기회를 확대하고 외국인 유학생을 적극 유치해 글로벌 캠퍼스를 조성하는 데 기여했다. 이러한 공로를 인정받아 퇴임과 함께 정부로부터 근정포장을 수훈했다.

한편 삼육대는 오는 2026년 10월 10일 개교 120주년을 맞아 '감동 기부 릴레이 캠페인'을 전개하고 있다. 이 캠페인은 △희망나눔 1만 2000원(1200명) △기쁨나눔 12만원(1200명) △행복나눔 120만원(120명) △사랑나눔 1200만원(120명) △비전나눔 1억 2000만원(120명) △영광나눔 12억원(12명) 등 여섯 개의 구간으로 운영된다. 각 구간별 12명·120명·1200명이 참여해 총 2772명의 기부자가 대학 발전을 위한 뜻깊은 여정에 함께하게 된다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
