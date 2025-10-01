SK디스커버리, SK디앤디 지분 전량 매각…그린소재·에너지·바이오 '올인'

SK D&D 지분 742억원어치 한앤컴퍼니에

부동산·개발 사업 과감히 정리 후 사업 재편

"새 성장동력 모색하겠다" 리밸런싱 언급도

SK디스커버리(대표 손현호)가 자회사 SK디앤디(SK D&D) 지분을 한앤컴퍼니에 전량 매각하며 사업 포트폴리오 재편을 본격화했다. 부동산 개발·운영을 담당하던 비핵심 계열을 과감히 정리하고, 그룹의 미래 성장축인 그린소재·에너지·바이오에 역량을 집중한다는 전략적 결단이다.

회사는 1일 이사회를 열고 보유 중이던 SK디앤디 주식 582만1751주(31.3%)를 한앤컴퍼니에 매각한다고 공시했다. 매각 금액은 742억원으로, 이번 거래로 SK디스커버리는 SK디앤디에서 완전히 손을 뗀다.

SK디앤디는 2021년 SK가스 지분을 인수한 이후 SK디스커버리와 한앤컴퍼니가 각각 31.3%를 보유하며 공동경영 체제를 유지해 왔다. 이번 매각으로 한앤컴퍼니가 단일 최대주주로 올라서면서 경영권을 단독 행사하게 된다.

이번 거래는 단순한 자산 매각이 아니라 SK 그룹 차원의 포트폴리오 리밸런싱 전략의 일환이다. SK디스커버리는 부동산 개발이라는 비핵심 사업을 정리함으로써 자원을 선택과 집중해 핵심 계열사들의 성장 가속화에 힘을 싣는다는 구상이다.

특히 SK케미칼을 통한 친환경 그린소재, SK가스 중심의 에너지 솔루션, 그리고 SK바이오사이언스·SK플라즈마 등 바이오 분야가 향후 그룹 내 3대 축으로 자리매김할 전망이다.

SK디스커버리는 매각 대금을 단순한 유동성 확보 차원이 아니라 주주가치 제고와 미래 성장동력 확보에 재투자한다는 방침이다. 회사 관계자는 "이번 거래는 단기 재무 효과보다 장기적 성장 스토리를 완성하기 위한 과정"이라며 "그린소재·에너지·바이오를 아우르는 미래 포트폴리오를 강화해 이해관계자의 기대에 부응하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



