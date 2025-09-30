대통령실 "한일 정상, 한반도 완전한 비핵화 의지 재확인"

강유정 대변인, 한일 정상회담 브리핑

이시바 UN 연설 언급한 李 "내 생각 같다"

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 30일 부산 누리마루 APEC 하우스에서 한일 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 30일 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 갖고 한반도의 완전한 비핵화 의지를 재확인했다고 대통령실이 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 부산 벡스코 프레스센터 브리핑을 통해 이 대통령과 이시바 총리 간 정상회담에서 이런 대화가 오갔다고 전했다.

강 대변인은 "이 대통령은 북핵 문제를 해결하고 한반도 평화를 이루기 위한 우리 정부의 긴장 완화 및 신뢰 구축 노력과 정책 구상을 설명하고 일본 측의 협력을 당부했다"며 "양 정상은 한반도 완전한 비핵화 및 항구적 평화 구축에 대한 확고한 의지를 재확인했다"고 말했다.

그러면서 강 대변인은 "두 정상은 격변하는 지정학적 환경과 무역 질서 속에서 한일 양국이 유사한 입장을 가진 이웃이자 글로벌 협력 파트너로서 국제사회 대응에 함께 행동해야 할 필요성에 공감했다"고 말했다.

대통령실은 두 정상이 과거사에 대한 얘기도 주고받았다고 발표했다.

강 대변인에 따르면 이 대통령은 이시바 총리의 UN 연설을 언급하며 "과거를 직시하고 밝은 미래로 가자는 내 생각과 같다"는 뜻을 밝혔다고 한다. 이시바 총리는 미국 뉴욕시간으로 지난 23일 UN 총회에 참석해 "역사를 정면으로 마주하지 않으면 밝은 미래를 마주할 수 없다"고 연설한 바 있다.

다만 이번 회담에서는 양국이 공통으로 어려움을 겪고있는 대미 관세협상에 관한 논의는 없었다고 대통령실이 설명했따.





부산=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



