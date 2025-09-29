본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

국내 산단 10곳 중 7곳 병원·약국 없어

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.29 18:12

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정진욱 "생활 기반 SOC 확충해야"

정진욱 더불어민주당 의원.

정진욱 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

국내 산업단지의 10곳 중 7곳이 병원이나 약국 등 생활편의시설을 갖추지 못한 것으로 나타났다.


29일 더불어민주당 정진욱 의원(광주 동남갑)이 한국산업단지공단(산단공)으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 전국 82개 산단 가운데 산단 내 지식산업센터나 산업집적법에 따라 지정된 지원시설구역에 병원이 없는 곳은 72곳(87.8％)에 달했다.

약국이 없는 곳은 62곳(75.6％), 병원보다 규모가 작은 의원마저 없는 곳도 61곳(74.4%)으로 확인됐다.


보육·문화시설 역시 대부분 부재했다. 전체 82개 단지 중 79곳(96.3％)에는 영화관이 없었고, 75곳(91.5％)에는 문화센터가, 57곳(69.5％)에는 어린이집이 없는 것으로 집계됐다.


정 의원은 "산단이 일자리 창출과 경제성장 거점 역할을 하려면 근로자와 가족들 삶의 질을 보장할 최소한의 생활 기반이 마련돼야 한다"며 "정부와 산단공은 산업단지 유형별·지역별 격차를 고려한 맞춤형 SOC(사회간접자본) 확충에 적극 나서야 한다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

'아빠차, 오빠차, 내 차'…40년 국민세단 쏘나타의 변천사

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

서울 집값 진짜 잡힐까… 한강벨트에 19.8만가구 공급

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

새로운 이슈 보기