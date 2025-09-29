위메이드, 전국 아마추어 테니스 대회 최종전 참가 접수

결승전 내달 25일…우승팀에 상금 등 수여

위메이드가 주최하는 전국 아마추어 테니스 대회 '위믹스 오픈 2025' 최종전 참가 신청이 29일 오후 6시 시작된다.

위메이드 제공 AD 원본보기 아이콘

대회는 다음 달 25일 인천 열우물테니스경기장에서 열린다. 조별 예선과 본선 토너먼트로 진행되며, 서울과 부산·창원, 천안에서 열린 1~3차 대회 우승팀은 예선을 거치지 않고 곧바로 본선에 진출한다. 우승팀에게는 상금과 함께 테니스 펜션 숙박권, 장보기 지원금 등이 포함된 MT 패키지를 수여한다.

참가 부문은 대학생들이 출전하는 '캠퍼스 대항전'과 일반 테니스 동호인을 대상으로 한 '동호인 클럽 매치' 등 2개다. 특별 경기인 '캠퍼스 레전드 매치'도 펼쳐진다. 같은 대학 출신의 졸업생과 재학생이 한 팀을 이뤄 출전하는 경기로, 전국에서 12개 초청팀이 참가한다.

참가 신청은 위메이드의 블록체인 기반 투명사회 플랫폼 '위퍼블릭'에서 가능하다. 참가비 일부는 위퍼블릭 내 후원 프로젝트에 기부돼 사회공헌 활동에 쓰일 예정이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>