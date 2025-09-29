고흥군, 추석맞이 녹동항 '드론쇼·해상불꽃쇼' 특별공연

군민·귀성·관광객 함께하는 드론·불꽃 향연

전남 고흥군(군수 공영민)은 민족 대명절 추석을 맞아 오는 10월 4일과 6·7일 사흘간 녹동항 바다정원 일원에서 드론쇼 및 해상불꽃쇼를 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 ▲10월 4일 '달빛미술관(민화편) ▲10월 6일 '달토끼와 함께하는 추석'▲10월 7일 '고흥, 가을나들이'를 주제로 진행되며, 행사 당일 낮에는 제기, 굴렁쇠, 투호 등 전통놀이 체험 공간을 마련해 녹동항 방문객들이 명절 분위기를 즐길 수 있도록 할 예정이다.

녹동항 드론쇼·해상불꽃쇼 특별공연 포스터. AD 원본보기 아이콘

특히, 추석 당일인 6일에는 1,500대 규모의 드론에 불꽃을 부착한 불꽃·드론쇼를 선보여 공연의 질을 높이고, 군민과 귀성·관광객들에게 잊지 못할 추억의 가을밤을 선물할 계획이다.

더불어 추석 연휴 특별공연에 많은 인파가 몰릴 것을 대비해 안전대책을 수립하고 유관기관과 지역 사회단체와 긴밀히 협력하는 등 행사를 철저히 준비할 예정이다.

공영민 군수는 "추석 연휴를 맞아 고흥을 찾는 방문객을 위해 특별한 드론쇼와 해상불꽃쇼, 버스킹 공연 등 다양한 볼거리를 준비했다"며 "새롭게 변화하는 고흥의 매력을 느끼고 잊지 못할 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

한편, 2023년부터 개최한 녹동항 드론쇼는 누적 관광객 51만여명, 439억원의 경제적 효과를 거둔 것으로 분석되며, 이를 통해 고흥의 대표 관광 콘텐츠로 자리매김했다는 평가를 받고 있다.

고흥군 녹동항 드론쇼는 오는 10월 25일 폐막식을 앞두고 있으며, 강우·강풍 등 기상 여건에 따라 일정이 변경될 수 있다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



