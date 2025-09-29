추석명절 대비 세종지역 다중이용시설 합동안전점검

시민 이용 많은 판매시설 등 7곳 대상

추석 연휴에 앞서 시민들의 안전을 선제적으로 확보하기 위해 지역 내 다중이용시설에 대한 합동 안전 점검을 마쳤다.

29일 세종시에 따르면 이번 점검은 시와 민간전문가 합동으로 시민들의 이용이 잦은 판매시설과 교통시설 등 다중이용시설 7곳을 대상으로 이뤄졌고, 주요 점검 항목은 ▲건축물 주요 구조부 결함 여부 ▲전기설비 작동 및 보호시설 안전성 ▲소방·화기 관리 실태 ▲비상구·계단 방화구획 유지관리 등이다.

점검 과정에서 발견한 경미한 지적사항은 시설관리자 교육을 통해 즉시 현장 시정 조처했고, 추가 보완이 필요한 부분은 추석 연휴 전까지 신속하게 조치할 계획이다.

고성진 시민안전실장은 "추석을 맞아 많은 시민의 이용이 예상되는 다중이용시설의 위험 요소를 철저히 점검하고, 지속적으로 안전을 관리하겠다"며 "시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





