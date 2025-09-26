코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려"

코스피가 외국인과 기관의 동반 순매도에 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려났다.

코스피가 2% 가까이 하락하고 원/환율이 10원 넘게 오른 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피를 비롯해 원/환율 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 0.89% 내린 3,440.39에 코스닥지수는 0.56% 하락한 847.67에 원/달러 환율은 8.4원 오른 1,409.0원에 출발했다. 2025.9.26

코스피는 전거래일 대비 85.06포인트(2.45%) 하락한 3386.05에 마감했다.

이날 전거래일 대비 0.89% 하락하 3440.39에 출발했다. 장 초반부터 외국인과 기관의 동반 순매도에 코스피는 속절없이 밀렸다. 오전 11시에는 3400선 밑으로 떨어졌다. 오후 2시에는 3365.73까지 밀리기도 했다. 이후 소폭 하락폭을 만회하기도 했으나 결국 3880선까지 밀리며 거래를 마쳤다.

임정은 KB증권 연구원은 "미국 금리인하 기대 후퇴와 관세협상 불확실성 및 연휴 앞둔 경계감에 매물 출회 심화됐다"며 "도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 대미 투자금액 3500억 달러가 '선불'이라고 발언해 시장 우려를 키웠으며, 이에 환율이 상승 압력 받으면서 11원 넘게 급등한 1412원에 마감했다"고 설명했다.

나정환 NH투자증권 연구원도 "현재의 코스피 조정은 한미 간 관세 협상이 난항을 겪을 수 있다는 우려가 선반영된 결과로 판단된다"며 "만일 협상이 결렬되고 미국이 고관세 정책을 강행할 경우 주가 약세가 장기화될 수 있다"고 말했다.

다만 관세협상이 결렬될 가능성은 낮을 것으로 내다봤다. 나 연구원은 "10월 APEC 회의 개최, 한국 기업의 대미 투자 확대 등을 고려할 때 극단적 시나리오로 전개될 가능성은 낮다"며 "추석 연휴 이후 협상 진전에 따른 대외 불확실성 완화가 기대된다"고 전망했다. 이어 "구조적으로는 미국 연방준비제도(Fed)의 완화적 정책 전환, 반도체 업종의 실적 회복, 글로벌 인공지능(AI) 투자 확대가 시장의 하방을 지지할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 6606억원, 4891억원을 순매도했다. 반면 개인은 1조976억원을 순매수했다.

업종별로는 전기·전자가 3.82% 하락했다. 또 건설, 의료·정밀기기, 기계·장비, 금속 등은 2% 이상 밀렸다. 화학, 제약, 운송·창고, 오락·문화, 유통도 1% 이상 빠졌다. 반면 음식료·담배, 전기·가스, 보험은 소폭 올랐다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 2800원(3.25%) 밀린 8만3300원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 5.61% 급락했으며 LG에너지솔루션도 3.46% 하락했다. 또한 삼성바이오로직스, HD현대중공업, 한화오션 등은 2% 이상 밀렸다. 반면 NAVER와 셀트리온은 소폭 상승했다.

이날 코스피에서는 상한가를 기록한 코오롱모빌리티 등 5개 종목을 포함해 121개 종목이 올랐다. 하한가 없이 779개 종목이 하락했으며 보합은 31개 종목이었다.

코스닥은 전거래일 대비 17.29포인트(2.03%) 하락한 835.19를 기록했다.

투자자별로는 외국인이 836억원을 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 806억원과 89억원을 순매수했다.

업종별로는 전기·전자, 의료·정밀기기, 기계·장비, 비금속, 화학, 건설 등이 2% 이상 하락했다. 또한 금속, 종이·목재, 운송·창고, 운송장비·부품 등이 1% 이상 밀렸다. 반면 출판·매체복제와 섬유·의류는 1%이상 올랐다.

시총 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 8000원(1.76%) 밀린 44만7000원에 거래를 마쳤다. 에코프로비엠, 삼천당제약은 4% 이상 빠졌으며 에코프로와 코오롱티슈진도 3% 이상 하락했다. 반면 파마리서치는 5.67% 올랐다.

이날 코스닥에서는 아이톡시, 포톤 등 상한가를 기록한 3개 종목을 포함해 239개 종목이 올랐다. 하한가 없이 1418개 종목이 하락했으며 77개 종목은 보합이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



