본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

AI가 틀리게 알려주는 한국 문화유산, 바로잡는다

이종길기자

입력2025.09.26 09:00

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가유산연구원·반크 업무협약
AI 문화유산 홍보대사 양성사업 추진

임종덕 국립문화유산연구원장 연합뉴스

임종덕 국립문화유산연구원장 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국가유산청 국립문화유산연구원과 사이버외교사절단 반크는 26일 연구원 대회의실에서 한국 문화유산 보호·활용과 연구 성과 홍보를 위한 업무협약을 체결한다.


올바른 정보를 세계에 전달하기 위해 생성형 인공지능(AI)이 제공하는 한국 문화유산 관련 콘텐츠 속 왜곡된 내용을 바로잡는 'AI 문화유산 홍보대사 양성사업'을 공동 추진한다. 더불어 반크가 운영하는 플랫폼을 활용해 연구원의 주요 연구 성과를 국내외에 홍보한다.

1999년 창립된 반크는 청소년·청년과 해외 동포를 글로벌 한국 홍보대사로 양성해왔다. 외국 교과서와 해외 웹사이트의 왜곡된 한국사를 바로잡고, 역사·문화 정책 제안 글로벌 청원 플랫폼을 운영하는 등 세계에 한국을 알리는 활동을 하고 있다.


국립문화유산연구원 관계자는 "이번 협약으로 문화유산 보호·활용과 연구 성과 홍보를 확대하겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

낮엔 망치질 금속촌, 밤엔 예술촌…문래동 '세계에서 가장 멋진 동네' 6위

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

새로운 이슈 보기