韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선

코스피, 상승 출발 후 하락 전환

24일 코스피와 코스닥 양 시장이 장 초반 동반 하락 중이다. 전날 미국 뉴욕 증시 조정에 영향을 받아 숨 고르기에 들어간 모습이다.

이날 오전 9시 7분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.09% 내린 3483.22를 나타내고 있다. 이날 지수는 전장보다 0.17% 오른 3492.03으로 출발했으나 이내 하락 전환했다. 개인이 375억원을 순매도하며 하락세를 주도하고 있다. 외국인과 기관은 각각 350억원, 43억원을 사들이고 있다.

업종별로는 하락 업종 비중이 높다. 증권(-1.38%) 음식료·담배(-1.00%) 섬유·의류(-0.94%) 의료·정밀기기(-0.84%) 보험(-0.81%) 화학(-0.64%) 오락·문화(-0.63%) 제약(-0.51%) 전기·가스(-0.46%) 금융(-0.35%) 등의 순으로 내리고 있다. 기계·장비(0.65%) 운송장비·부품(0.59%) 금속(0.18%) 통신(0.37%) 등은 상승세다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,450 전일대비 250 등락률 -0.30% 거래량 4,184,534 전일가 84,700 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 반도체 대형주 랠리…소부장 중소형주도 동반 상승 기대코스피, 3480선 마감…사상 최고치 경신추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close (-0.24%) LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 352,000 전일대비 5,000 등락률 -1.40% 거래량 42,106 전일가 357,000 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 close (-0.84%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 500 등락률 -0.23% 거래량 106,724 전일가 219,000 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 현대차·기아, '엑스블 숄더'로 농업인 부담 덜어준다[클릭 e종목]"현대차, 美조지아 메타플랜트 주목…목표가 유지""車 1대 당 이산화탄소 3㎏ 줄여"…현대차·기아, 탄소 저감 타이어 소재 개발 전 종목 시세 보기 close (-0.23%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 502,000 전일대비 7,500 등락률 +1.52% 거래량 33,418 전일가 494,500 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 close (-0.30%) 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 179,700 전일대비 4,500 등락률 -2.44% 거래량 299,999 전일가 184,200 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 '기습 발표'로 공매도 전쟁 반전 신호탄 쏜 셀트리온셀트리온, 릴리와 美 공장 인수 본계약…최소 1.4조 투자(종합)셀트리온, 일라이 릴리와 美 공장 인수 본계약…최소 1.4조 투자 전 종목 시세 보기 close (-1.52%) 등이 하락세를 보인다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 357,750 전일대비 3,250 등락률 -0.90% 거래량 929,650 전일가 361,000 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 반도체 대형주 랠리…소부장 중소형주도 동반 상승 기대코스피, 3480선 마감…사상 최고치 경신추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close (0.14%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,044,000 전일대비 8,000 등락률 +0.77% 거래량 16,029 전일가 1,036,000 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 한투 "제약·바이오, 고민할 필요 없는 구간...최선호주 한미약품"코스피 3500선 눈앞…개인 매수세에 3490선 돌파코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리 전 종목 시세 보기 close (0.29%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,053,000 전일대비 49,000 등락률 +4.88% 거래량 126,286 전일가 1,004,000 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 코스피, 3480선 마감…사상 최고치 경신러·우 전쟁서 맹활약 군사용 드론…한국 업체는다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복 전 종목 시세 보기 close (3.29%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 115,150 전일대비 250 등락률 -0.22% 거래량 115,873 전일가 115,400 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 의무공개매수 재도입, 증시 영향은코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승양종희 KB금융 회장, '테더USAT'와 스테이블 코인 협력 논의 전 종목 시세 보기 close (0.52%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 103,400 전일대비 600 등락률 +0.58% 거래량 222,080 전일가 102,800 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 현대차·기아, '엑스블 숄더'로 농업인 부담 덜어준다[타볼레오]기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장"車 1대 당 이산화탄소 3㎏ 줄여"…현대차·기아, 탄소 저감 타이어 소재 개발 전 종목 시세 보기 close (0.29%) 등은 오르고 있다.

같은 시각 코스닥은 전장 대비 0.38% 빠진 868.90을 기록 중이다. 전 거래일보다 0.19% 내린 870.54로 거래를 시작해 소폭 더 빠지고 있다. 외국인과 기관이 각각 130억원, 14억원을 내다 팔며 하락세를 주도하고 있고 개인이 162억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 섬유·의류(-1.49% 의료·정밀기기(-1.31%) 제약(-1.08%) 오락·문화(-0.69%) 유통(-0.52%) 기계·장비(-0.39%) 제조(-0.36%) 건설(-0.35%) 금융(-0.34) 등이 내리고 있고 금속(1.61%) 통신(1.35%) 출판·매체복제(0.79%) 운송장비·부품(-0.26%) 화학(0.12%) 비금속(0.08%) 전기·전자(0.06%) 종이·목재(0.03%) 등이 오름세를 보인다.

시총 상위 10개 종목 가운데서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 117,300 전일대비 1,400 등락률 -1.18% 거래량 133,531 전일가 118,700 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 코스피, 3480선 마감…사상 최고치 경신다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리 전 종목 시세 보기 close (-0.17%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 285,000 전일대비 23,000 등락률 -7.47% 거래량 114,626 전일가 308,000 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세코스피, 美 금리인하에 반등…3430선 웃돌아 전 종목 시세 보기 close (-4.06%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 49,150 전일대비 500 등락률 -1.01% 거래량 166,775 전일가 49,650 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 close (-0.20%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 242,000 전일대비 16,000 등락률 -6.20% 거래량 132,475 전일가 258,000 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 반도체 대형주 랠리…소부장 중소형주도 동반 상승 기대다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리 전 종목 시세 보기 close (-3.49%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 295,000 전일대비 12,000 등락률 -3.91% 거래량 66,502 전일가 307,000 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 close (-1.95%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 102,000 전일대비 5,900 등락률 -5.47% 거래량 285,527 전일가 107,900 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close (-1.95%) 등이 내리는 반면 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 577,000 전일대비 3,000 등락률 -0.52% 거래량 18,429 전일가 580,000 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 close (0.17%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 159,400 전일대비 900 등락률 -0.56% 거래량 134,414 전일가 160,300 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close (0.31%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,650 전일대비 200 등락률 -0.51% 거래량 66,579 전일가 38,850 2025.09.24 09:39 기준 관련기사 코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리중국 단체관광 무비자 허용…유통업 전반 소비 회복 기대코스피, 사상 최고치 경신…3461.30 '마감' 전 종목 시세 보기 close (0.13%) 등은 상승세를 나타내고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



