[클릭 e종목]"인텔리안테크, 하늘의 통신망과 지상의 거점 모두 확보"

위성통신 안테나 전문 제조기업인 인텔리안테크는 인텔리안USA, B.V 등 총 7개의 해외 종속법인을 보유하고 있으며, 글로벌 해상, 우주항공, 육상 전 영역에서 활용되는 위성 통신용 안테나와 지상 게이트웨이 안테나를 주력으로 하고 있다.

주요 고객사는 Inmarsat, OneWeb, SES, Telesat, Marlink, Maersk 등 글로벌 위성통신 사업자와 북미·유럽 지역 방산 업체, 글로벌 해운·크루즈 선사다. 올해 상반기 기준 매출 비중은 해상용 위성통신 61.2%, 지상용 위성통신 38.8%를 기록했다.

한유건 하나증권 연구원은 "저궤도 위성통신 시장 변화를 기회 요인으로 판단해 우주항공용 안테나 시장 진출을 적극적으로 확대하고 있고 LEO/MEO 평판형 안테나를 개발해 시장을 선도하고 있다"고 평가했다.

특히 지상 게이트웨이 안테나는 올해에 이어 내년에도 회사의 탑라인 성장을 견인할 것으로 전망된다. 인텔리안테크는 북미의 특정 기업으로부터 퀄리티 테스트를 통과한 뒤 대규모 공급 계약을 체결, 매년 안정적 공급을 이어가고 있다.

한 연구원은 "2025년 해당 기업향 게이트웨이 안테나 매출액은 약 1100억원 수준으로 예상되며, 2026년에는 사이트 확대에 따른 추가 공급으로 1300억~1500억원까지 달성 가능하다"고 분석했다. 회사는 늘어나는 공급 물량에 대응하기 위해 북미 지역에 생산 거점을 마련, 2026년 하반기부터 본격적인 생산을 진행할 예정이다.

또한 아마존에 이어 지난달 11일에는 우주통신 전문 글로벌 기업인 AST스페이스모바일과 280억원 규모의 D2D(Direct to Device) 게이트웨이 안테나 계약을 체결했다. 이번 저궤도 게이트웨이 안테나 개발 물량은 올 4분기부터 매출 인식이 예상된다. AST스페이스모바일이 향후 300~400여개 사이트 신규 설치를 목표로 하고 있어 후속 계약 가능성도 열려 있다.

항공기용 저궤도 위성 안테나 시장 진출도 성과를 냈다. 인텔리안테크는 파나소닉 에이비오닉스와 약 410억원 규모의 공급 계약을 체결하며 유무인 항공기 분야 안테나 밸류체인에 본격 진입했다.

한 연구원은 "항공기 IFC(In Flight Connectivity) 시장은 전통적인 GEO(정지궤도) 위성 기반에서 LEO(저궤도)로 대전환점에 놓여 있다"며 "항공기 안전과 직결된 만큼 이번 계약을 통해 글로벌 고객으로부터 기술 검증에 성공했고 향후 국내 유무인 항공기 부품 국산화 관련 시장 진입 또한 기대된다"고 강조했다.

이와 함께 선사 수요 회복으로 해상용 평판 안테나 공급도 증가세를 보이고 있다. 이에 따라 인텔리안테크는 올해 매출액 3171억원(전년 대비 23% 증가), 2026년 매출액 3646억원(전년 대비 15% 증가), 영업이익 41억8000만원으로 흑자전환에 성공할 전망이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



