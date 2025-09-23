한주에이알티, 대구일색 보라매공원 직영 2호점 개점…가맹사업 확장 본격화

한주에이알티 한주에이알티 058450 | 코스닥 증권정보 현재가 1,159 전일대비 15 등락률 +1.31% 거래량 25,881 전일가 1,144 2025.09.23 12:03 기준 관련기사 한주에이알티 '대구일색', 직영 '보라매공원점' 9월 오픈…전국 확장 가속화엔터파트너즈, 최대주주 알에프텍 외 2인으로 변경엔터파트너즈, ‘스튜디오코믹스’ 설립…“웹툰IP 활용한 K콘텐츠 제작” 전 종목 시세 보기 close 가 운영하는 프리미엄 대구탕 전문 브랜드 '대구일색'이 서울 동작구 보라매공원 인근에 직영 2호점을 열었다고 23일 밝혔다.

회사 측은 이번 보라매공원점이 서초역 직영 1호점에 이은 두 번째 매장으로, 향후 가맹사업 확대를 위한 거점 역할을 할 것이라고 설명했다.

대구일색은 저지방·고단백의 대구 목살을 활용한 메뉴를 앞세워 건강식 수요를 공략하고 있다. 점심에는 대구탕, 저녁에는 전골·찜을 중심으로 메뉴를 차별화해 직장인과 가족 단위 고객을 동시에 겨냥한다. 보라매공원점에서는 매운맛을 가미한 '대구뽈불고기' 등 신규 메뉴도 추가했다.

보라매공원 일대는 대형 공원과 오피스 밀집지역이 결합된 상권으로, 점심 회전율과 저녁·주말 모임 수요를 동시에 확보할 수 있는 입지로 평가된다. 회사 관계자는 "서초역점에서 검증된 운영 모델을 토대로 보라매공원점도 안정적인 성과를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.

회사는 올해 직영점을 통해 브랜드 인지도를 높인 뒤 가맹 사업을 본격화한다는 계획이다. 대구일색은 자체 물류 시스템을 갖춰 손질·세척된 대구를 매장에 공급하고 있으며, 이를 통해 가맹점이 동일한 맛과 품질을 유지할 수 있도록 지원한다. 한주에이알티는 이 같은 운영 시스템을 기반으로 4분기부터 가맹점 문의가 증가할 것으로 기대하고 있다.

한주에이알티는 이번 점포 확장을 통해 외식 사업의 매출 비중을 높이고, 중장기적으로는 프랜차이즈 네트워크 확대를 통해 수익성을 개선해 나간다는 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



