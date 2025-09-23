본문 바로가기
에이스침대, 호텔 감성 담은 침대 라인업 제안

이성민기자

입력2025.09.23 11:35

언론사 홈 구독
최고급 호텔에서의 완벽한 하룻밤을 집에서 누리는 '호텔 라이크 홈(Hotel Like Home)' 트렌드가 확산하고 있다.


대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대는 일상에서도 럭셔리한 라이프스타일을 즐길 수 있는 침대 라인업을 제안한다.

에이스침대 '플로라(FLORA)'. 에이스침대

세미클래식 스타일의 '플로라(FLORA)'는 클래식한 곡선 라인과 풍성한 볼륨감이 침실의 품격을 높여주는 듯한 헤드보드 디자인이 적용됐다. 에이스침대의 '투 매트리스' 시스템을 적용, 파운데이션이 상단 매트리스에 가해지는 충격을 흡수해 흔들림을 줄이고 체압을 분산시켜 신체를 편안하게 지지한다.

'바론트(BARONT)'는 뱅가드 월넛 특유의 세련되고 따뜻한 컬러를 바탕으로 아늑한 무드를 연출한다. 표면은 세련되면서도 고급스러운 질감으로 구현됐으며 생활 스크래치에 강해 오랜 시간 깔끔하게 사용할 수 있다.


프리미엄 매트리스 '로얄에이스(ROYAL ACE)'는 에이스침대의 침대 과학 기술력이 집약돼 고품격 수면 환경을 선사한다. 에이스침대가 16년의 연구개발 끝에 완성한 '하이브리드 Z 스프링'이 적용돼 인체 곡선과 하중분포에 따라 신체를 편안하게 받쳐준다. 'FTF 공법' '에어웨이 공법' 등 에이스침대의 핵심 기술력이 집약됐다.


한편 에이스침대는 '에이스 웨딩멤버스' 등 다양한 프로모션을 통해 소비자의 실속 있는 쇼핑을 지원하고 있다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
