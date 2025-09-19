삼척시 치매안심센터 종사자, 보건복지부 장관 표창 수상

강원특별자치도 진단미정자 제로화 사업 기관 최우수상도 수상 의미 더해

강원도 삼척시는 지난 18일 열린 제18회 강원특별자치도 치매극복의 날 기념행사에서 치매예방관리 분야에 기여한 치매안심센터 종사자가 보건복지부 장관 표창을 수상했다고 19일 밝혔다.

아울러 삼척시 치매안심센터는 2025년 강원특별자치도 진단미정자 감소 상위 기관으로 선정되어 강원특별자치도 광역치매센터장상 최우수상을 함께 수상하는 성과를 거뒀다.

'진단미정자 제로화 사업'은 치매 진단 미정자를 조기에 발견·진단하기 위해 집중 대응체계를 구축하고, 신속한 연계를 통해 인지기능 악화를 예방하며 환자의 건강한 삶을 지원하기 위해 추진되고 있다. 삼척시 치매안심센터는 적극적인 치매 검진 홍보와 참여 독려로 높은 성과를 올렸다.

시는 ▲치매조기검진 ▲치매환자 지원서비스 ▲치매인식개선사업 등을 통해 치매 관련 상담과 지원을 강화하고 있으며, 주민들이 치매로부터 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 다양한 노력을 기울이고 있다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



