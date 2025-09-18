본문 바로가기
MBC 이정민 아나운서, 지구촌나눔운동 홍보대사 위촉

이경호기자

입력2025.09.18 09:35

17일 열린 홍보대사 위촉식에서 왼쪽부터 이정민 홍보대사와 박을종 지구촌나눔운동 상임이사가 기념촬영하고 있다. 지구촌나눔운동

17일 열린 홍보대사 위촉식에서 왼쪽부터 이정민 홍보대사와 박을종 지구촌나눔운동 상임이사가 기념촬영하고 있다. 지구촌나눔운동

지구촌나눔운동(이사장 김혜경)은 17일 지구촌나눔운동 본사에서 MBC 이정민 아나운서를 새로운 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.


지구촌나눔운동 김혜경 이사장은 "이정민 아나운서의 따뜻한 마음과 방송인으로서의 영향력으로 더 많은 사람들에게 나눔의 가치를 전할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

이정민 아나운서는 "지구촌 가난한 이웃의 자립과 지속가능한 발전을 실현한다는 지구촌나눔운동의 미션뿐만 아니라 그러한 활동을 26년간 변함없이 하고 있다는 점에 깊이 감동을 받았다"면서 "공영방송에서 23년간 아나운서로 과분한 사랑을 받았는데, 이 사랑을 사회에 되돌려 드릴 수 있는 귀한 기회가 주어져 감사하다"고 소감을 전했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
