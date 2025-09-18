경기도일자리재단, 23일 광주서 '5070 일자리박람회'

경기도일자리재단이 오는 23일 광주하남상공회의소에서 중장년층을 위한 '2025 경기도 5070 일자리박람회 in 광주'를 개최한다. 이날 박람회는 경력 전환과 재취업 기회를 모색하는 중장년층을 지원하기 위해 마련됐다.

광주시는 전통 제조업과 첨단 산업이 공존하는 지역으로, 중장년층의 직무 전환 및 재취업을 위한 맞춤형 일자리 정책을 활발히 펼쳐왔다.

이번 박람회에서도 뿌리산업, 물류 산업 등 지역 주력 산업과 연계한 채용 기회가 마련된다. 이와 함께 재교육 프로그램 안내, 커리어 컨설팅, 재무 상담 등 다양한 지원 프로그램도 함께 제공된다.

경기도일자리재단의 5070 일자리박람회 포스터 AD 원본보기 아이콘

행사 현장에는 보성특산교역, 쿠팡 풀필먼트 등 지역 우수기업이 참여해 현장 채용과 1대1 면접을 진행한다. 현장 참여가 어려운 기업은 채용게시대를 통해 공고를 게시하고 이력서를 접수·전달함으로써 총 40여 개 기업이 채용에 나설 예정이다.

이와 함께 광주고용복지플러스센터, 광주시일자리센터, 광주시니어클럽 등 지역 일자리 유관기관이 참여해 취업 연계 서비스를 지원한다. 이력서 작성 특강, 무료 이력서 사진 촬영, 시니어 유망 직업 체험 등 부대행사도 운영해 중장년층의 취업 역량 강화를 종합적으로 돕는다.

박람회 참여를 원하는 구직자는 박람회 공식 누리집(5070job.com)을 통해 사전 신청하거나 행사 당일 현장 등록할 수 있다.

한편 경기도와 도 일자리재단은 이번 광주시를 포함해 오는 11월까지 도내 시·군을 순회하며 총 26회에 걸쳐 '경기도 5070 일자리박람회'를 개최한다.





