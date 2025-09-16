진도군, 시니어 의사 채용으로 의료 공백 해소 기대

보건복지부 공모사업 선정…전남 첫 사례

진도군이 전남 최초로 시니어 의료인을 채용해 의료공백을 해소했다. 진도군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 진도군은 보건복지부와 국립중앙의료원이 추진하는 공모사업을 통해 전남 최초로 시니어 의사 1명을 신규 채용했다.

16일 군에 따르면, 시니어 의사는 은퇴 후에도 의료 현장에서 활동을 이어가길 희망하는 경력 의사로, 이번 채용은 고령인구 비율이 높고 의료 인력이 부족한 농어촌 지역의 현실을 개선하기 위해 추진됐다.

군은 보건복지부의 '시니어 의사 활용 시범사업' 공모에 선정된 이후 본격적으로 채용 절차를 진행했다. 현재 공중보건의사 수급이 원활하지 않은 상황에서 시니어 의사의 합류는 의료 공백을 해소하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

채용된 시니어 의사는 진도군 보건소에서 주민 진료와 상담을 맡게 되며, 예방접종과 보건 예방사업 등에서도 활동해 지역민의 의료서비스 접근성을 높일 예정이다.

김희수 진도군수는 "고령화와 의료 인력 부족으로 어려움을 겪고 있는 우리 지역에 시니어 의사의 경험과 역량은 큰 힘이 될 것"이라며 "군민들이 환자 진료, 건강 상담, 만성질환 관리, 예방접종 등에서 더욱 원활한 의료서비스를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

군 보건소는 앞으로도 군민 누구나 필요한 의료서비스를 안정적으로 받을 수 있도록 다양한 보건의료 지원 대책을 강화할 방침이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



