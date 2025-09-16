파주시,'제19회 경기도장애인생활체육대회 파주' 성료

1420만 경기도민의 화합과 축제의 장인 '제19회 경기도장애인생활체육대회 2025 파주'가 2일간의 열전을 마치고 지난 13일 성공적으로 막을 내렸다.

'아름다운 도전, 감동 가득 파주, 하나 되는 경기'를 표어로 한 이번 대회는 지난 12일 파주스타디움에서 열린 개회식으로 그 시작을 알렸으며, 경기도 31개 시군에서 4823명의 선수단이 참가해 19개 종목에서 선의의 경쟁을 펼치며 연대와 화합의 장을 만들었다.

파주시는 안전한 대회 운영을 위해 유관기관과 합동으로 경기장 사전 안전점검을 실시하고, 부족한 사항은 지속적으로 보완해 왔으며, 개회식장 안전요원 배치를 강화하고 경기장마다 의료 인력과 구급차를 빈틈없이 배치해 이번 대회를 안전사고 없는 대회로 마무리했다.

김경일 파주시장은 "이번 대회가 안전하고 성공적으로 마무리된 데 큰 의미가 있다"라며 "무엇보다 함께 응원해 주신 파주시민 여러분과 묵묵히 헌신해 주신 자원봉사자분들께 깊이 감사드린다"며 "다가오는 제36회 경기도생활체육대축전 2025 파주 또한 안전을 최우선으로 준비해 선수들이 기량을 마음껏 펼칠 수 있는 무대로 만들겠다"고 밝혔다.

이번 대회에 이어 열리는 '제36회 경기도생활체육대축전 2025 파주'는 오는 26일 임진각 평화누리에서 개회식을 시작으로, 2만여 명의 생활체육인들이 참여하는 3일간의 대장정을 펼칠 예정이다.





