신한카드 '에어원' 1% 포인트 추가적립 이벤트

문채석기자

입력2025.09.16 11:00

라운지 동반인 입장 혜택

신한카드는 대한항공 마일리지 적립 특화카드인 '신한카드 에어원'의 플러스 혜택 이벤트를 이달부터 연말까지 한다고 16일 밝혔다.


신한카드 '에어원' 1% 포인트 추가적립 이벤트
오는 12월31일까지 에어원 카드로 해외 결제 시 일시불 이용금액의 1%를 마이신한포인트로 무제한 적립한다. 이는 해외 이용 시 1000원당 최대 2마일리지가 적립되는 기존 카드 혜택과 별도로 제공된다. 전월 이용 실적 조건 없이 혜택을 받을 수 있다.

기존 연 2회 제공되던 인천공항 마티나라운지 본인 무료 입장서비스에 추가로 동반자 무료 이용 서비스를 연 2회 제공한다. 공항 라운지 혜택은 에어원 카드 아멕스 브랜드로 전월 30만원 이상 이용 시 적용된다.


에어원 카드는 신한카드의 대표적인 대한항공 마일리지 적립카드로 국내 카드 이용 시 1000원당 1마일리지, 국내 항공·면세업종 및 해외이용 금액에 대해서는 1000원당 2마일리지를 적립해준다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
