이찬진 금감원장, "사이버사고, 카드사 CEO가 책임지고 관리"

16일 여신금융업계 CEO 간담회

'무관용 원칙'…대표가 보안 관리

이찬진 금융감독원장은 16일 여신금융업계 최고경영자(CEO)들과 첫 회동을 갖고 사이버 침해사고 대응에 만전을 기하라고 당부했다. 최근 롯데카드에서 해킹 사고가 발생한 만큼 카드업권의 경우 '무관용 원칙' 아래 대표이사가 직접 보안대책 마련과 시행까지 신경 쓰라고 강조했다.

이찬진 금융감독원장이 11일 서울 강남구 네이버스퀘어 역삼에서 열린 '금융감독원장-빅테크 CEO 간담회'에 참석해 모두발언 하고 있다. 2025.9.11 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이 원장은 이날 서울 중구 여신금융협회에서 정완규 여신금융협회장과 15곳의 여신금융전문회사 CEO를 만나 "최근 금융권 사이버 침해사고가 단기 실적에 치중해 장기 투자에 소홀해 발생한 결과는 아닌지 뼈아픈 자성의 계기로 삼아야 한다"며 이같이 말했다.

이 원장은 여신금융업계 CEO들에게 ▲금융소비자 정보보호 강화 ▲소비자 친화적 업무 패러다임으로의 전환 ▲내부통제 강화 및 건전성 관리 ▲모험자본 공급 확대 및 경영 혁신 지속 등을 하라고 요청했다.

우선 철저한 소비자 정보보호를 통해 해킹 사고 등을 방지해야 한다고 강조했다.

이 원장은 "카드업권은 전 국민의 정보를 다루는 만큼 정보보호에 깊은 경각심을 가질 필요가 있다"며 "대표들은 무관용 원칙을 가지고 직접 사이버 보안 인프라를 근본적으로 재점검하는 등 정보보호 의무를 철저히 준수하길 바란다"고 당부했다.

이어 "특히 신용정보법 등 관련 법령에서 요구하는 보안대책의 수립 및 시행에 만전을 기하길 바란다"며 "금감원도 이행 여부에 미흡함이 없도록 촘촘히 관리·감독하고, 위반 사례에 대해서는 엄정하고 무거운 책임을 물을 것"이라고 덧붙였다.

애플리케이션(앱)·홈페이지·콜센터 등 소비자 접근 채널을 개선하라고 요구했다.

그는 "최근 해킹 침해사고 등 긴급 상황에서 야간이나 주말은 물론 주중 업무시간에도 전화 연결이 어렵고 절차가 복잡하다는 민원이 다수 제기되고 있다"며 "소비자가 자기보호를 위한 방어권을 적시에 행사하도록 소비자 접근 채널을 획기적으로 개선해주길 바란다"고 했다.

최근 여전사 연체율이 급등한 만큼 건전성 관리 수준을 높이라고 주문했다. 금감원이 지난 5일 발표한 '2025년 상반기 여전사 영업실적' 자료에 따르면 8개 전업카드사(삼성·신한·현대·KB국민·우리·하나·롯데·BC카드)의 상반기 말(6월 말) 기준 연체율은 1.76%였다. 이는 분기 기준으로 2014년 3분기 말(1.83%) 이후 최고치다.

이 원장은 "최근 상승하는 연체율 등을 감안해 여전사 건전성 관리를 강화해야 한다"며 "경기 변동 불확실성을 고려해 부실 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 관리계획을 차질 없이 이행해주고, 부실 우려 자산에 대해선 충당금을 충분히 쌓는 등 선제적으로 대응하길 바란다"고 했다.

스타트업 성장을 돕는 '생산적 금융'에 매진하라고 당부하기도 했다. 2021년 8조3000억원이던 투자 규모가 지난해 5조3000억원, 올 상반기 3조원으로 급감한 만큼 모험자본 공급에 여신업계가 적극적으로 나서야 한다는 것이다.

그는 "카드사의 방대한 소비데이터를 활용해 데이터 기반 신사업을 추진하는 등 혁신 아이디를 결합, 미래 성장동력을 발굴해주길 당부한다"며 "금융감독 당국도 신기술금융업에 대한 제도개선을 검토하고, 혁신금융서비스와 겸영·부수 업무를 폭넓게 허용하겠다"고 했다.

CEO들은 부동산 PF 정상화, 가계부채 관리 및 지급결제 업무 혁신 등을 위해 더 노력할 예정이라고 말했다. 결제시장 경쟁 심화, 경기 둔화 등으로 수익성이 낮아진 만큼 취약차주 지원 확대, 여전사의 사업 영역 확장을 지원하는 정책을 마련해달라고 요청했다.

이에 이 원장은 "여전사 안전성에 대한 신뢰를 구축하는 것이 업권 존립에 가장 중요한 요소"라며 "향후 감독·검사 업무에 업권 건의 사항을 적극 반영하고, 불필요한 규제 개선 등 제도적 지원을 해나갈 것"이라고 답했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>