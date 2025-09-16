삼성생명, 낸 보험료만큼 보장 더하는 '골든종신보험' 출시

삼성생명이 '삼성 골든종신보험(무배당·보증비용부과형)'을 판매한다고 16일 밝혔다.

이 상품은 종신보험의 고유 기능인 사망 보장에 더해, 납입한 보험료만큼 인출해 자금으로 활용 가능하다.

골든종신보험은 가입금액에 낸 보험료만큼 사망보장이 체증되는 구조로 더 든든하게 보장자산을 준비할 수 있다. 가입자는 1형(기본형), 2형(플러스형) 중 선택할 수 있다. 1형(기본형)은 납입보험료 대비 100%, 2형(플러스형)은 110%에서 최대 140%까지 보장이 체증된다.

납입기간에 따라 보험금 체증기간과 체증률은 달라진다. 1형 기준 납입기간(납입 후 거치기간)은 7년 납(5년), 10년 납(4년), 15년 납(2년), 20년 납(없음) 등으로 매년 낸 보험료의 10%씩 10년간 체증돼 낸 보험료 대비 100% 수준을 보장받을 수 있다.

이 상품은 낸 보험료 대비 100%~최대 140%까지 인출해서 활용하더라도 사망보장은 처음 가입금액 그대로 종신까지 보장한다. 납입이 완료되고 거치기간이 지난 이후 중도인출 가능 요건을 충족하는 경우, 납입한 보험료를 인출해 결혼·노후·상속 등 목적에 맞게 활용할 수 있다. 이 경우에도 사망보장은 가입금액 100%를 그대로 보장한다.

가입나이는 최소 만 15세부터 최대 60세까지이며 납입기간은 7, 10, 15, 20년 중 선택할 수 있다.

삼성생명 관계자는 "'삼성 골든종신보험'은 사망 시 뿐 아니라 유지 중에도 상품 효용을 느낄 수 있도록 개발한 상품"이라며 "납입보험료만큼 보장이 체증되는 구조를 통해 고객이 보다 든든한 보장자산을 준비할 수 있고 필요시 인출해 자금활용도 가능할 것"이라고 말했다.





