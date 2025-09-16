본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

이준석, 조희대 사퇴 요구에 "삼권분립 무너뜨리려는 자가 민주주의 빌런"

최유리기자

입력2025.09.16 08:26

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"삼권분립, 권력의 횡포 막는 최후 방파제"

이준석 개혁신당 대표는 16일 조희대 대법원장의 사퇴 요구에 대해 "삼권분립은 권력의 횡포를 막는 최후의 방파제"라며 "그 방파제를 무너뜨리려는 자가 바로 민주주의의 빌런"이라고 비판했다.


이 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "정부·여당은 조희대 대법원장이 마음에 안 드는 판결을 내렸다고 탄핵을 들먹인다"며 이같이 적었다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

앞서 정청래 더불어민주당 대표 등 여권은 조 대법원장이 정치적 중립성을 어겼다며 사퇴를 요구했다. 일부 강경파 의원은 탄핵 가능성까지 거론했다.

이 대표는 "조 대법원장이 내린 판결이 너무 빨라서 문제라고 지적할 수는 있지만 무죄로 내릴 사안을 유죄로 만든 것인지는 대통령의 결단으로 재판을 속개해 봐야만 아는 것"이라고 지적했다.


그러면서 "윤석열 대통령의 내란죄 재판이 이제 7개월쯤 지났다고 '지연된 정의는 정의가 아니다, 빨리해야 한다'라고 주장할 거라면, 기소된 지 3년이 넘은 이재명 대통령의 지연된 공직선거법 재판은 정의로운가"라고 반문했다.


이 대표는 "더 황당한 건 '내란전담특별재판부'라는 이름의 정치 재판소"라며 "특검 셋으로 축구하다가 골이 안 들어가면 내 마음대로 골대를 들어 옮기겠다는 것인가"라고 꼬집었다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"본사에서 이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원 [Why&Next] "본사에서 이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 무서워 다이소 간다…추가비 공포에 "그냥 제가 해볼게요"

검은 셔츠에 청바지 입고 등장…삼성가 장남 '해군 장교 후보생 입대'

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

한강버스 18일 첫 뱃고동…추석 후 '급행' 노선 뜬다

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

"평당 200만원·중도금 2년 유예"…새만금 첫 주택용지 살펴보니

초밥, 장난감, 볼펜…1시간내 칼배송 '이마트'

새로운 이슈 보기