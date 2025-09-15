도레이첨단소재, '메타아라미드 섬유'로 고부가 시장 확대

친환경 원착사·건식 방사 기술 기반

산업안전·첨단기기 보호 분야 공략

연산 5400t 설비 본가동 앞둬

도레이첨단소재가 고내열성과 전기 절연성을 지닌 메타아라미드 섬유를 기반으로 산업안전과 첨단기기 보호 분야에서 사업을 확대하고 있다. 메타아라미드는 250도 고온에서도 견디는 '슈퍼섬유'로, 내열 보호복과 전기차 구동모터, 초고압 변압기 등 다양한 산업 현장에서 활용되고 있다.

도레이첨단소재 아라미드 원착사. 도레이첨단소재 AD 원본보기 아이콘

15일 도레이첨단소재에 따르면 회사는 지난해 말 증설을 발표한 친환경 '메타아라미드 원착사' 생산설비 하반기 본가동을 앞두고 있다. 원착사는 섬유를 만들 때 원료 단계에서 색소를 함께 넣어서 방사하는 방식으로 만든 실을 말한다. 2021년 별도의 염색 공정이 필요 없는 해당 제품을 상용화해 해군 함상복, 육군 전차복, 기능성 작업복 등으로 활용되고 있다. 연 생산 규모는 5400t이다.

도레이첨단소재는 아라미드 원면에서 원사, 페이퍼까지 전 공정을 아우르는 포트폴리오를 확보하고 있으며, 국내 최초로 건식방사 공법을 적용해 균일한 품질을 구현했다. 앞으로 도레이첨단소재는 친환경 원착사와 독자 방사 기술을 바탕으로 전기·전자, 에너지, 산업안전 등 고성능 섬유 수요가 큰 분야로 시장을 넓혀 글로벌 입지를 강화할 계획이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>