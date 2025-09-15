포스코인터, 몽골서 하수열 난방 공급 사업 추진

울란바토르시와 MOU 체결

포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 50,500 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 175,442 전일가 50,300 2025.09.15 14:11 기준 관련기사 포스코인터, 美 알래스카 LNG 사업 참여 예비합의4배 주식자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!포스코인터, 북미서 6000억원 규모 구동모터코어 수출 계약 전 종목 시세 보기 close 은 15일(현지시간) 몽골 울란바토르시청에서 울란바토르시와 '하수열을 활용한 난방열 공급 사업' 추진을 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔다.

포스코인터내셔널은 15일(현지시간) 몽골 울란바토르시와 업무협약을 체결했다. 왼쪽부터 정경진 포스코인터내셔널 경영기획본부장, 다바달라이 울란바토르시 부시장. 포스코인터 AD 원본보기 아이콘

이번 협력에 따라 포스코인터는 울란바토르 중앙하수처리장에서 발생하는 폐열을 인근 재개발 주거지역에 공급하는 방안을 추진한다. 양사는 2026년 상반기까지 공동으로 사업 타당성 조사를 실시, 경제성과 기술력이 검증되면 하반기부터 15년간 BOT(건설·운영 후 이전) 방식으로 본사업을 추진할 예정이다. 사업이 완료되면 신규 건설 예정인 4000세대 규모 주택단지에 지역난방이 공급된다.

울란바토르는 겨울철 대기오염이 세계 최악 수준으로 꼽히는 도시로, 난방용 석탄 사용이 주된 원인으로 지적돼 왔다. 포스코인터는 하수처리 과정에서 발생하는 폐열을 재활용해 지역난방을 공급, 온실가스와 미세먼지를 동시에 줄이는 해법을 내놨다.

포스코인터는 서울 탄천 하수처리장에서 하수열 활용 지역난방 사업을 운영 중이다. 강남구 2만세대에 연간 20만4900기가칼로리의 열을 공급해 석유환산 약 2만490t을 절감하고, 이산화탄소 3만3972t을 줄이는 성과를 거뒀다.

포스코인터 관계자는 "울란바토르 환경문제 해결에 기여하는 동시에 포스코그룹이 보유한 환경친화적인 에너지 기술과 사업 역량을 해외에 본격적으로 적용하는 의미가 있다"며 "중앙아시아 지역으로 사업 확장 가능성을 검토해 나갈 계획"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>