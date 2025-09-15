본문 바로가기
보람상조, 국가고객만족도(NCSI) 상조서비스 부문 1위

최호경기자

입력2025.09.15 10:00

"고객 위한 새로운 가치 창출할 것"

보람상조는 '2025 국가고객만족도(NCSI)' 조사에서 상조서비스 부문 1위를 차지했다고 15일 밝혔다.

보람상조는 '2025 국가고객만족도(NCSI)' 조사에서 상조서비스 부문 1위를 차지했다. 보람상조

NCSI는 한국생산성본부와 미국 미시간대학이 공동 개발한 고객만족 평가모델로, 제품·서비스의 품질과 고객만족을 종합적으로 측정하는 국내 3대 고객만족도 조사다. 매년 산업군을 분류해 분기별로 발표하고 있다. 상조서비스 부문은 올해 신설됐다.


이번 조사는 지난 5~7월까지 생활밀착형 제품 및 서비스 산업군 18개 업종 68개 기업을 대상으로 진행됐다. 조사 대상은 해당 기업이나 기관의 제품 또는 서비스를 직접 이용한 경험이 있는 20세 이상 64세 이하 고객이다. 기업·기관별로 278명이 참여했으며, 모두 1년 이상 해당 상품을 이용한 고객으로 구성됐다.

보람그룹 관계자는 "이번 NCSI 1위를 통해 보람상조가 고객의 신뢰와 만족을 바탕으로 국내 상조 문화의 미래를 증명하고 있다"며 "보람그룹은 앞으로도 고객의 전 생애를 함께하는 기업으로써 새로운 경험을 지속해서 공유해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
