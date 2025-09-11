한은 "추가 금리인하 횟수, 10월 결정이 중요…서울 집값 여전히 경계"

한은 통화신용정책보고서 설명회

박종우 한국은행 부총재보는 기준금리 추가 인하 시기와 관련해 "성장에 미치는 영향과 금융안정 영향을 같이 고려해 결정해나가게 될 것"이라고 11일 밝혔다. 올해 2차례 더 금리를 내릴 가능성에 대해선 10월 결정이 중요할 것으로 봤다. 금리인하 속도 조절의 이유로 꼽히는 수도권 주택시장과 관련해서는 정부의 부동산 대책이 집값 상승 기대를 완화하는 데 효과가 있을 것으로 보면서도 "서울 주요 지역은 여전히 상승세를 이어가고 있다"며 경계감을 드러냈다.

박종우 한국은행 부총재보가 11일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 통화신용정책보고서(2025년 9월) 기자설명회에서 발언하고 있다. 한은 제공 AD 원본보기 아이콘

박 부총재보는 이날 서울 중구 한은에서 열린 통화신용정책보고서 설명회에서 이같이 밝혔다.

박 부총재보는 미국에서 기준금리 인하 기대가 커지고 있는데 대해 "만약 그렇게 된다면, 외환시장 변동성만 완화된다면 국내 여건에 집중해서 (통화정책을) 볼 수 있는 여력이 커질 것"이라고 말했다. 그는 다만 "(미국이 내렸다고) 기계적으로 내리는 것은 아니고 금융안정과 성장, 물가상황 등을 점검해가면서 결정하게 될 것"이라며 "10월 금융통화위원회까지 시간이 남아있기 때문에 현시점에서 예단할 수는 없다"고 덧붙였다.

금리결정 요인인 성장과 금융안정 중 어느 쪽에 비중을 두고 있느냐는 질문에는 "금리 정책은 얻는 게 있으면 잃는 것도 있다"며 "현시점에는 금융안정 리스크를 생각해서 속도를 조절하고 있지만 함께 고려하는 것이지 어느 쪽이 더 중요하다 말할 수 있는 것은 아니"라고 말했다.

그는 금리 결정은 금리 레벨과 실질금리도 함께 고려해야 한다고 짚었다. 박 부총재보는 "현재까지 1%포인트 내렸는데 우리는 시작점이 3.5%로, 중립금리로 보면 중간 정도 수준이고, 향후 추가 인하를 하면 좀 더 완화 영역으로 갈 수 있다"며 "미국도 똑같이 1%포인트를 내렸지만 이제 중간(뉴트럴) 영역으로 가고 있는 것이라 상황은 다르다"고 설명했다.

정부가 6·27 가계대출 규제 이후 공급대책을 골자로 한 9·7 대책을 내놓은 데 대해선 늦지 않은 시기에 필요한 대책을 내놓은 것으로 평가했다. 박 부총재보는 "6월 수요대책에 이어 이번에 공급대책을 내놨기 때문에 가격 상승 기대를 완화하는 효과가 있을 것이라고 본다"며 "다만 얼마나 효과가 크게 나타날지는 이번 대책이 얼마나 적기에 시행될지, 그에 따른 시장기대 영향을 봐야 할 것"이라고 말했다. 수도권 주택시장 상황에 대해선 "서울 주요 지역은 여전히 상승세를 이어가고 있고, 상승 폭도 결코 작다고 할 수 없기 때문에 경계하고 있다"고 밝혔다.

금융안정을 판단하는 기준과 관련해선 "한 가지 지표로만 볼 수 있는 건 아니다"라며 "타지역으로의 풍선효과, 과거 평균 가격상승률 대비 둔화 폭과 속도 등을 종합적으로 고려하게 될 것"이라고 말했다.

한편 한은은 이날 통화신용정책보고서를 통해 "앞으로의 성장세를 점검하면서 금융안정에 유의해 통화정책을 운용해나가겠다"고 밝혔다. 미국 관세정책 영향, 수도권 주택가격 상승세와 가계부채 증가세의 추세적 안정, 환율변동성의 재확대 가능성을 향후 통화정책의 변수로 꼽았다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>