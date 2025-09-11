본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

청소연구소, 경기도 '가사지원서비스' 참여기관 선정

최호경기자

입력2025.09.11 09:29

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임산부·맞벌이·다자녀 가정에 무료 집 청소 서비스 지원

'청연' 운영사 생활연구소는 '2025년 경기 가사지원서비스' 참여기관으로 선정돼, 경기 지역 임산부·맞벌이·다자녀 가정에 청소연구소 집청소 서비스를 무료로 지원한다고 11일 밝혔다.


경기 가사지원서비스는 시·군 거주 기준 중위소득 150% 이하 임산부·맞벌이·다자녀 가정의 가사 부담을 줄여 일·가정 양립을 지원하고 출산 및 양육 친화적인 환경 조성을 목표로, 경기도가 올해 처음 도입한 사업이다.

생활연구소는 '2025년 경기 가사지원서비스' 참여기관으로 선정됐다. 생활연구소

생활연구소는 '2025년 경기 가사지원서비스' 참여기관으로 선정됐다. 생활연구소

AD
원본보기 아이콘

수원시, 의정부시, 동두천시, 연천군 4개 지역 총 306가구에 매니저가 방문해 집청소 서비스를 무료 제공한다. 지원 대상은 ▲출산 후 1년 이내 임산부 가정 ▲부부 모두 주 20시간 이상 근로하는 맞벌이 가정 ▲18세 이하 미성년 자녀 2명 이상을 둔 다자녀 가정이다.

서비스는 1회당 4시간 기준으로 거실, 방, 주방, 화장실, 현관 등 주거공간 전반의 청소와 쓰레기 배출을 포함한 7만5000원 상당의 서비스를 제공할 예정이다. 지역별로 수원시와 의정부시는 가구당 10회, 동두천시와 연천군은 15회 서비스를 이용할 수 있다.


연현주 생활연구소 대표는 "아이를 키우며 일하는 부모들의 고충을 잘 알고 있어 실질적인 도움이 되고 싶었다"며 "오랜 기간 쌓아온 청소 전문성을 바탕으로 가정의 집안일 부담을 덜어드리고 더 나은 출산 및 양육 환경을 만드는 데 기여하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

金값 사상최고치에 '골드러시'…골드뱅킹에 뭉칫돈

새로운 이슈 보기