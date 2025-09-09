호돌이 마스코트의 모티브...리움미술관, '까치호랑이' 전시

11월30일까지 '까치호랑이 虎鵲(호작)'

관련 작품 7점 공개

다양한 '호작도' 소개

리움미술관은 오는 11월30일까지 상설기획전 '까치호랑이 虎鵲(호작)'을 전시한다.

호작도(1592). 리움미술관 제공

이번 전시는 호랑이와 까치라는 친근한 소재를 통해 한국인의 미의식과 해학, 그리고 시대적 풍자를 드러내는 전통 미술의 정수를 선보인다. 까치호랑이의 기원을 보여주는 16세기 말 작품에서부터 민중문화 속 해학과 풍자로 자리 잡은 19세기 민화, 그리고 김홍도의 정통 회화에 이르기까지, 호작도의 폭넓은 스펙트럼과 다층적 의미를 일목요연하게 소개한다.

이번 전시에는 까치호랑이와 관련된 작품 7점이 전시되며, 특히 1592년작 '호작도'(리움미술관 소장)를 국내 최초로 공개한다. 현존하는 우리나라 까치호랑이 그림 중 가장 오래된 작품으로, 중국 원나라에서 정립된 호작도의 형식이 한국적으로 변화하는 과정을 보여준다는 점에서 의미가 크다. 임진년에 그린 작품으로, 민화가 아닌 일반회화 형식으로 그려진 점도 주목할 만하다.

전시에서는 추상적 표현법이 피카소 화풍을 연상시킨다고 해서 '피카소 호랑이'라 불리는 19세기 '호작도'도 만날 수 있다. 노란 호피와 검은 먹선의 강렬한 대비, 단순하면서도 해학적인 호랑이 표정이 보는 이들의 웃음을 자아낸다. 1988년 서울올림픽 마스코트인 '호돌이'의 모티브가 되기도 했으며, 민화 까치호랑이 그림의 대표작으로 평가받는다.

피카소 호랑이라 불리는 '호작도'. 리움미술관 제공

1874년 신재현이 그린 것으로 추정되는 '호작도'는 현전하는 까치호랑이 그림 중 작가와 제작 시기가 모두 알려진 매우 희귀한 사례다. 어미와 새끼호랑이를 함께 그린 '유호도' 전통에 까치를 더해 흥미로운 조합을 보여준다.

호피 장막을 그린 '호피장막도'는 호피가 악한 기운을 물리친다는 벽사의 의미와 함께, 다산 정약용의 시가 등장하는 등 문인 문화와 관련된 내용이 혼합돼 있다. 이는 호랑이 그림이 일반회화와 민화, 문인층과 민간에서 모두 유행했으며, 각 계층이 서로 다른 의미로 받아들였음을 보여주는 흥미로운 사례다.

아울러 조선 후기 화단의 거장 단원 김홍도의 '송하맹호도'도 이번 전시에서 만날 수 있다. 김홍도 특유의 사실적 묘사로 완성된 이 작품은 정통 회화의 품격을 보여주면서도, 소나무 아래에서 몸을 돌려 서 있는 호랑이의 자세가 민화 까치호랑이의 원형인 '출산호(出山虎)' 도상과 맞닿아 있다. 정통 회화와 민화가 서로 영향을 주고받으며 발전해온 조선 미술의 역동적인 흐름을 한 공간에서 확인할 수 있다.

최근 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 세계적 인기를 끌며 한국적 상징인 '호랑이'가 글로벌 문화 코드로 다시 주목받는 상황에서, 이번 전시는 호작도가 지닌 역사 문화적 의미와 현대적 파급력을 동시에 드러내는 자리의 의미를 지닌다.

조지윤 리움미술관 소장품연구실장은 "이번 전시는 430년 전 조상들이 그린 호랑이가 오늘날 K-컬처 아이콘이 되기까지의 과정을 조망한다"며 "특히 전 세계가 열광하는 한국적 캐릭터의 원류를 확인하고, 우리 전통문화를 제대로 이해할 기회"라고 강조했다.

전시는 리움미술관 홈페이지를 통해 예약 가능하며, 고미술 상설전과 함께 무료로 관람할 수 있다.

리움스토어에선 이번 전시와 관련한 다양한 굿즈를 선보인다. 전통 민화 호작도의 호랑이와 까치를 현대적으로 재해석하면서도 원화의 정취를 살린 돈봉투, 엽서, 종이부채, 머그, 에코백, 담요 등을 소개한다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



