[포토] 김형석?與의원 몸싸움…독립유공자 후손들 "사퇴하라"

김형석 독립기념관장이 8일 국회 소통관에서 '독립기념관 바로 세우기' 기자회견을 마친 뒤 퇴장하다 문진석 더불어민주당 의원의 항의를 받으며 설전을 벌이고 있다.







