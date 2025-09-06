몽골 화산에서 사진 찍던 韓 인플루언서 추락사…"갑자기 강풍 불었다"

해발 1680m 오랑터거 화산



트래킹 관광지 위험구역 통제,

관리 강화 목소리가 커져

유명 한국인 여행 인플루언서가 몽골에서 화산 아래로 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

6일 외교부에 따르면 지난달 28일(현지시간) 몽골 불간 주 오랑터거(Uran Togoo) 화산에서 한국인 20대 여성 A씨가 추락해 사망했다. A씨는 팔로워 약 9만 명을 보유한 여행 인플루언서로, 몽골 북부로 출장을 나섰다 변을 당한 것으로 전해졌다.

몽골 오랑터거 화산. 사회관계망서비스(SNS) 캡처 AD 원본보기 아이콘

외교부 관계자는 "당시 A씨가 화산 위에서 사진을 찍던 중 갑자기 강풍이 불면서 중심을 잃고 떨어져 사망한 것으로 추정된다"며 "현지 당국과 공조해 구체적인 사고 경위를 조사 중"이라고 밝혔다.

해발 약 1680m인 오랑터거 화산은 현재는 활동하지 않는 휴화산이다. 분화구 지름은 500~600m, 깊이는 50~60m다. 이 화산은 가파른 절벽이 특징으로 분화구 내부에는 풀밭과 작은 물웅덩이가 이뤄져 있다. 이곳은 독특한 지형과 지질학적 가치를 지닌 몽골의 대표적 화산 지형 관광지이며, 한국인 관광객이 많이 찾는 홉스골 지역 주변에 있어 관광객이 많이 찾는 트래킹 명소로도 알려져 있다.

절벽·화산서 사진 찍다 사고…대책 마련 시급

한편 이번 사고를 계기로 해외 트래킹 관광지의 위험구역 통제와 안전 관리가 강화돼야 한다는 목소리가 커지고 있다. 사진 촬영이나 사회관계망서비스(SNS) 활동을 위해 절벽이나 화산과 같은 위험 지역에 접근하는 경우가 있어 이에 대한 안전사고 예방 대책 마련이 시급하다는 것이다.

최근 몇 년간 화산에서 사진을 찍다가 추락해 사망한 사고는 여러 차례 있었다. 이런 사고들은 주로 관광객들이 화산 분화구나 절벽 가장자리에서 사진을 찍다가 발생했다.

지난해 4월에는 인도네시아 자바섬에 있는 이젠 화산에서 사진을 찍던 한 중국인 관광객이 실수로 자신의 옷자락을 밟는 바람에 화산 분화구에 떨어져 사망했다. 당시 이 관광객은 현지 가이드와 함께 일출을 보기 위해 화산을 오른 것으로 알려졌다. 처음에는 가장자리에서 2~3m 정도 거리를 유지했지만, 점점 뒤로 이동한 그는 "위험하다"는 여행 가이드의 경고도 무시한 채 사진을 찍다 실수로 자신의 옷을 밟아 변을 당했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>