본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

KB금융, HD현대사이트솔루션과 해외시장 진출 협업

김혜민기자

입력2025.09.05 10:39

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인도네시아 시장부터 글로벌 협업모델 구축

KB금융그룹은 HD현대사이트솔루션과 해외 건설시장을 겨냥한 금융지원 협업 모델을 구축하기로 했다고 5일 밝혔다.

지난 4일 HD현대 글로벌R&D센터에서 진행된 업무협약식에서 조영철 HD현대사이트솔루션 사장(왼쪽)과 이재근 KB금융지주 글로벌사업부문장이 기념 촬영을 하고 있다. KB금융 제공

지난 4일 HD현대 글로벌R&D센터에서 진행된 업무협약식에서 조영철 HD현대사이트솔루션 사장(왼쪽)과 이재근 KB금융지주 글로벌사업부문장이 기념 촬영을 하고 있다. KB금융 제공

AD
원본보기 아이콘

이와 관련해 양사는 전날 HD현대 글로벌 R&D센터에서 '글로벌 파이낸싱 포괄적 상호협력 업무협약'을 체결했다. 협약식에는 조영철 HD현대사이트솔루션 사장과 이재근 KB금융 글로벌사업부문장, 빈중일 KB캐피탈 사장 등 관계자가 참석했다.


양사는 이번 협약을 통해 단순한 금융지원을 넘어 건설기계 및 중장비 산업 전반의 판매와 금융이 유기적으로 결합된 새로운 협력 모델을 구축한다. 구체적으로 ▲글로벌 지역별 맞춤형 금융상품 기획 ▲공동 리스크 관리 체계 구축 ▲해외 현지 계열사와의 협업체계 수립 등을 추진할 계획이다.

KB금융은 소매금융·재고금융·보험 등 다양한 금융서비스를 연계하고 판매 과정 전반에서 고객의 자금 부담을 줄일 수 있도록 맞춤형 금융 솔루션을 공동 개발해 제공한다. 이와 함께 양사는 현지 시장 특성과 고객 수요에 부합하는 상품 구조를 설계하고 공동 리스크 관리 체계를 도입함으로써 지속 가능하고 경쟁력 있는 금융 생태계를 조성해 나갈 방침이다.


양사는 인도네시아를 시작으로 해외 진출 기회를 넓혀가기로 했다. KB금융은 인도네시아 현지에 KB국민은행을 포함해 그룹 내 최다인 7개 계열사가 진출해 있다. HD현대사이트솔루션 역시 현지 건설기계 시장에서 누적된 고객 데이터와 영업 노하우를 갖추고 있다.


이재근 KB금융 부문장은 "다양한 금융 노하우를 기반으로 해외 건설 장비 유통 채널과 긴밀히 협업함으로써 새로운 형태의 금융 생태계를 구축할 수 있을 것으로 기대된다"며 "향후 신흥시장과 선진시장을 포함하여 양사의 공통진출국 전반에 걸쳐 다양한 협업 모델을 준비하고 있다"고 밝혔다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기