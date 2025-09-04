중기중앙회, 노란우산공제 캐릭터 활용한 카톡 이모티콘 배포

8일 오후 2시부터 선착순 10만명

중소기업중앙회는 노란우산공제 캐릭터(꿈이와 산이)를 활용한 카카오톡 이모티콘을 무료로 배포한다고 4일 밝혔다.

중기중앙회는 노란우산 가입자 소기업·소상공인을 상징하는 '꿈이'와 그 곁에서 든든한 우산 역할을 하는 노란우산공제 상징 '산이' 캐릭터를 활용해 감사·사랑·응원·명절인사 등 일상의 다양한 감정을 표현하는 16종의 움직이는 이모티콘을 선보였다.

오는 8일 오후 2시부터 선착순 10만명에게 무료 배포되며 카카오톡에서 '중소기업중앙회 노란우산' 채널을 추가하면 누구나 노란우산 캐릭터 이모티콘을 다운로드해 30일간 사용할 수 있다.

이창호 중기중앙회 공제운영본부장은 "이번 이모티콘 이벤트를 통해 노란우산 브랜드를 널리 알리고 소기업·소상공인 가입자에게는 즐거운 경험을 제공하며 새로운 방식으로 소통할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

40만여명의 친구를 보유하고 있는 노란우산 카카오톡 채널은 가입자에게 꼭 필요한 공제 소식과 다양한 복지서비스 혜택 등 유용한 정보를 가장 빠르게 제공하고 있다.

한편, 중소기업중앙회가 운영하는 노란우산공제는 2007년 출범 이후 현재 소기업·소상공인 재적 가입자 180만명을 보유하고 있다. 연 최대 500만원의 소득공제 혜택과 공제금 압류금지로 소기업·소상공인을 위한 사회적 안전망 역할을 하고 있다. 또 가입 고객을 대상으로 ▲법률·세무·노무 등 무료 경영 자문 ▲휴양시설 회원가 제공 ▲역량 강화 교육 ▲단체상해보험 가입 등 다양한 복지서비스를 제공하고 있다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



