월성원자력본부, 소형어선 어업인 구명조끼 지원

동경주지역 어민들에 총 3000만원 상당 구명조끼 지급

한국수력원자력 월성원자력본부(본부장 정원호)는 9월 1일 경주시 감포읍 수산업협동조합 대강당에서 개최된 '소형어선 어업인 구명조끼 전달식'에 참석해 총 3000만원 상당의 구명조끼를 전달했다.

소형어선 어업인 구명조끼 전달식에서 총 3000만원 상당의 구명조끼를 전달한 한국수력원자력 월성원자력본부. 월성원전본부 제공

이번 지원은 월성본부가 추진하는 '한수원지원사업'의 일환으로 안전한 어업 환경을 조성하기 위한 선제적 조치다.

특히 오는 10월 19일부터 소형어선 구명조끼 착용이 의무화됨에 따라 지역 어민들이 제도 변화에 차질 없이 대응할 수 있도록 발 빠른 지원이 이뤄졌다.

전달식에는 정원호 본부장을 비롯해 이영웅 경주시 수협조합장, 구영수 포항 해양경찰서 감포파출소장 등 많은 지역기관·단체 관계자들이 참석했다.

이영웅 수협조합장은 "전국적으로 어업 사고는 끊이지 않고 있다. 안전한 어로활동을 위한 이번 구명조끼 지원이 우리 어민들의 생명을 지키는 든든한 장치가 되길 바란다"며 감사의 인사를 전했다.

정원호 본부장은 "지역의 수익 창출형 지원사업도 중요하지만, 주민의 생명을 지키는 사업이 최우선"이라며 "앞으로도 생명·안전과 직결되는 사업에는 아낌없이 지원하겠다"고 강조했다.

월성본부는 지역의 안전 문화 확산을 위한 다양한 지원사업을 지속적으로 추진할 예정이다.





영남취재본부 김철우 기자



